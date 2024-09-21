Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σίσσυ Χρηστίδου: Θα απευθυνθώ στη δικαιοσύνη όσες φορές χρειαστεί για την προστασία των παιδιών μου

Λίγο πριν από την τηλεοπτική πρεμιέρα της, η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε τη μία και μοναδική καθιερωμένη συνέντευξη της σεζόν  

Σίσσυ Χρηστίδου

Για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, το πόσο επηρρέασε τα παιδιά η υπερέκθεση του διαζυγίου τους, την προσφυγή της στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και την προσωπική της ζωή σήμερα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου που έχει και πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και πάλι», που φαίνεται πως θέλει να το κάνει πράξη και στη ζωή, όχι μόνο στην TV.

Η παρουσιάστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! Που κυκλοφορεί και είχε να πει πολλά.

-Όσον αφορά την υπερέκθεση που πήρε το διαζύγιό σας με τον Θοδωρή Μαραντίνη, πιστεύεις ότι προστάτευσες τους γιους σας, Φίλιππο και Μιχαήλ όσο θα ήθελες;

«Όχι όσο θα ήθελα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Δυστυχώς εκτέθηκαν πολλά προσωπικά τους δεδομένα και ακούστηκαν ψέματα που αφορούσαν εκείνα αλλά ποτέ δε θα απαντούσα σε αυτά με μια συνέντευξη, ούτε θα έπραττα κάτι δημόσια. Έχω απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την προστασία τους όσες φορές χρειάστηκε και θα το ξανακάνω όσες φορές κι αν χρειαστεί».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σίσσυ Χρηστίδου WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark