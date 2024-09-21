Για τον δύσκολο χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, το πόσο επηρρέασε τα παιδιά η υπερέκθεση του διαζυγίου τους, την προσφυγή της στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά και την προσωπική της ζωή σήμερα μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου που έχει και πρεμιέρα με το «Χαμογέλα και πάλι», που φαίνεται πως θέλει να το κάνει πράξη και στη ζωή, όχι μόνο στην TV.

Η παρουσιάστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! Που κυκλοφορεί και είχε να πει πολλά.

-Όσον αφορά την υπερέκθεση που πήρε το διαζύγιό σας με τον Θοδωρή Μαραντίνη, πιστεύεις ότι προστάτευσες τους γιους σας, Φίλιππο και Μιχαήλ όσο θα ήθελες;

«Όχι όσο θα ήθελα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Δυστυχώς εκτέθηκαν πολλά προσωπικά τους δεδομένα και ακούστηκαν ψέματα που αφορούσαν εκείνα αλλά ποτέ δε θα απαντούσα σε αυτά με μια συνέντευξη, ούτε θα έπραττα κάτι δημόσια. Έχω απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά την προστασία τους όσες φορές χρειάστηκε και θα το ξανακάνω όσες φορές κι αν χρειαστεί».

