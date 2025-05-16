Με την εκπληκτική ερμηνεία της και την επιβλητική σκηνική της παρουσία (δια χειρός του «μάγου» της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού), η Κλαυδία με την «Αστερομάτα μάγεψε τους τηλεθεατές του β' ημιτελικού της Eurovision και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό αύριο, Σάββατο.

Η αποθέωση από το κοινό στην αρένα St. Jakobshalle της Βασιλείας όταν εμφανίστηκε στη σκηνή αλλά και τα διθυραμβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εμφάνισης της Κλαυδίας (και τα προγνωστικά των polls).

Ανάμεσα σε αυτούς που αποθέωσαν την ελληνική συμμετοχή ήταν και το BBC.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας έγραψε: «Μας αρέσει τόσο πολύ αυτός ο ρυθμός που σε στοιχειώνει, η απόδοση της Klavdia είναι απλά μαγευτική».

Καθώς η πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου ανακοινώθηκε τελευταία, η αγωνία για την αποστολή είχε «χτυπήσει» κόκκινο.

«Έφτασα κοντά στο καρδιακό επεισόδιο!» Δήλωσε με χιούμορ η νεαρή ερμηνεύτρια στις πρώτες δηλώσεις της μετά τη νίκη της στον ημιτελικό.

Η ίδια μάλιστα, αργότερα έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό πως ακόμα κλαίει και ευχαριστεί πολύ όσους τη στήριξαν.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αυτό που έζησα και ζήσαμε σήμερα δε θα το ξεχάσω ποτέ χάρη σε εσάς. Σας αγαπώ. Για την Ελλάδα μας», έγραψε η Κλαυδία.

Στον τελικό του Σαββάτου η Ελλάδα θα εμφανιστεί στη 17η θέση, από τις συνολικά 26 συμμετοχές.

Πηγή: skai.gr

