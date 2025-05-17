Η Ελλάδα ψήφισε Antique - Δείτε βίντεο

Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» ήρθε εκτάκτως στις οθόνες μας την Παρασκευή 16.05 με ένα συναρπαστικό επεισόδιο σε ρυθμούς Eurovision, που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ομάδα «Μόνο αστεία» ήταν εκείνη που έφτασε στον τελικό διεκδικώντας 28.750 ευρώ. Η ερώτηση ποια ήταν η πιο αδικημένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision ενώ αρχικά φάνηκε εύκολη στους stand-up comedians, τελικά ήταν εκείνη που τους δυσκόλεψε περισσότερο. Η απάντηση «Antique», που επέλεξαν να δώσουν ως δεύτερη, ήταν η δημοφιλέστερη για το τηλεοπτικό κοινό και τους στέρησε τη νίκη.

Πριν φτάσουν στον τελικό, είχαν αναμετρηθεί με τα κεφάτα «Καρντάσια» από τη Θεσσαλονίκη, που φάνηκαν να διασκεδάζουν ιδιαίτερα τη συμμετοχή τους.

Οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην Eurovision έδωσαν τον παλμό του τηλεοπτικού κοινού για τη διοργάνωση.

Μάθαμε λοιπόν ότι το 67% θέλει τραγούδι με ελληνικό στίχο στις συμμετοχές μας έναντι του 33% που επιλέγει τον ξένο στίχο.

Το 62% των τηλεθεατών δίνει την ψήφο του με κριτήριο τα τραγούδια και όχι τις χώρες ενώ οι περισσότεροι (40%) έπεσε από τα σύννεφα όταν κέρδισαν οι Lordi με τη Netta (31%) και το Nemo (29%) να ακολουθούν. Όσον αφορά στα αποψινά προγνωστικά του τηλεοπτικού κοινού για την Κλαυδία το 53% θεωρεί πως η συμμετοχή μας θα βρεθεί στις θέσεις 1η-10η, το 44% στις θέσεις 11η-20η και το 3% 21η-26η.

Η πικάντικη ερώτηση: σε τι είναι πιο κλασικό να έχει δώσει όνομα κάποιος, σε αμάξι, γεννητικά όργανα η σκούπα ρομπότ αποδείχθηκε ντέρμπι με το αμάξι να προκρίνεται με ποσοστό 43% έναντι των γεννητικών οργάνων με 41%.

Η «καθημερινή τριβή» σύμφωνα με το 44% του τηλεοπτικού κοινό είναι εκείνη που σκοτώνει το γάμο ενώ το 36% θεωρεί υπεύθυνη την κακή επικοινωνία και το 20% τη βαρεμάρα.

Σαρωτική ήταν και η νίκη της απάντησης «δεν το λες πουθενά» με 75% στην ερώτηση τι κάνεις αν κερδίσεις το λαχείο. Μόλις το 25% θα το έλεγε παντού.

Το πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης θα είναι και πάλι κοντά μας το επόμενο Σάββατο 24 Μαΐου για να θέσει τα πιο καυτά διλήμματα. Αν θέλετε να γίνεται κι εσείς μέλη της πιο διαδραστικής τηλεοπτικής κοινότητας μπείτε στο ielladapsifizei.gr κατεβάστε την εφαρμογή και παίξτε live από το σπίτι σας διεκδικώντας πλούσια δώρα!

