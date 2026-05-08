Eurovision 2026: Η πρόβα της Antigoni Buxton με το Jalla

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε τη δεύτερη πρόβα της και η συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision 2026 με την Antigoni Buxton και το «Jalla» να μετατρέπει τη σκηνή Wiener Stadthalle της Βιέννης, σε ένα κανονικότατο πάρτι.

Η κυπριακή συμμετοχή αποκαλύπτεται, μέσα από το χαρακτηριστικό βίντεο 30 δευτερολέπτων, παρουσιάζοντας μια σκηνική παρουσία που «ανεβάζει τη θερμοκρασία», χάρη στην έντονη ενέργεια, τον ρυθμό και τη γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία της Antigoni.

Mε εντυπωσιακό «τραπέζι–πασαρέλα», και μια καρέκλα η Antigoni μαζί με τις τέσσερις χορεύτριές φαίνεται πως επενδύουν ξανά σε ένα σκηνικό στοιχείο που έχει αξιοποιηθεί μεν στο παρελθόν, παρουσιάζεται όμως σε πιο σύγχρονη και εντυπωσιακή εκδοχή.

Φωτιές, οπτικά εφέ και έντονη κινησιολογία ενισχύουν τον ξεσηκωτικό χαρακτήρα του τραγουδιού, κι έτσι το «Jalla» να φέρνει έντονα το στοιχείο του τσιφτετελιού και της γιορτινής ατμόσφαιρας στον φετινό διαγωνισμό.

Η κυπριακή συμμετοχή συνεχίζει να διατηρεί δυναμική στα στοιχήματα, καθώς από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το τραγούδι παραμένει σε ιδιαίτερα καλές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 12η θέση, με στόχο την πρόκριση και μια πιθανή θέση στην τελική δεκάδα του μεγάλου τελικού.

Υπενθυμίζεται πως η Κύπρος θα διαγωνιστεί στον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης 14 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

