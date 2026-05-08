Eurovision 2026...Ferto: Πυρετώδεις προετοιμασίες του Akyla για πρώτο ημιτελικό

Μπορεί η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη να ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όμως τα μαθήματα φωνητικής δε σταματούν λεπτό, προκειμένου να είναι τέλειο το αποτέλεσμα της ελληνικής αποστολής στον ημιτελικό της Eurovision.

Το βίντεο των 30 δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης. Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται πως κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου σε πολλές χώρες και ο Akylas θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο όπως λένε και ξένα τηλεοπτικά δίκτυα.

Με το που θα ανοίξει τα μάτια του ο Akylas δεν παραλείπει να καλημερίσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον κόσμο που τον ακολουθεί και στις συνεντεύξεις που δίνει, πάει διαβασμένος.

Ελλάδα φαίνεται ότι ψηφίζει και ένας από τους νικητές της Eurovision, ο Αλεξάντερ Ρίμπακ συνοδεύοντας το τραγούδι Ferto με το βιολί του.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος για δέκατη φορά τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.