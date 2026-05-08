Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τον ηθοποιό του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ, ως «ένα άρρωστο άτομο», μετά από μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σε έναν ρηχό τάφο, με τις λέξεις «Μακάρι» (If Only) να εμφανίζονται πάνω της, η οποία αναρτήθηκε σε έναν από τους λογαριασμούς του σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάμιλ, ο οποίος ενσάρκωσε τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Λουκ Σκαϊγουόκερ σε έξι ταινίες του εμβληματικού franchise επιστημονικής φαντασίας και είναι επί σειρά ετών επικριτής του Αμερικανού προέδρου, ζήτησε συγγνώμη και αφαίρεσε την ανάρτηση από τον λογαριασμό του στο Bluesky την Πέμπτη.

Ο Αμερικανός ηθοποιός την αντικατέστησε με ένα άλλο μήνυμα, διευκρινίζοντας ότι δεν υποστήριζε τον θάνατο του προέδρου.

«Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να είναι νεκρός, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη», έγραψε ο Χάμιλ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του λογαριασμού του «Rapid Response 47» στο X, αντέδρασε αμέσως στην αρχική ανάρτηση του Χάμιλ, η οποία απεικόνιζε τον πρόεδρο να κείτεται κάτω από μια ταφόπλακα που έγραφε «Donald J Trump, 1946-2024».

«Ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένα άρρωστο άτομο», ανέφερε η ανάρτηση. «Αυτοί οι παράφρονες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς απλά δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας σε δύο χρόνια εναντίον του Προέδρου μας».

Το κλίμα πολιτικής βίας

Η βία έχει γίνει διαδεδομένη σε όλο το πολιτικό φάσμα τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Τον περασμένο μήνα, ένας ένοπλος εισέβαλε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, σε μια προφανή απόπειρα να προσεγγίσει τον Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός ακτιβιστής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα. Υπήρξε επίσης μια επίθεση με σφυρί στον σύζυγο της Δημοκρατικής πρώην προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, το 2022, καθώς και η δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής νομοθέτριας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα πέρυσι.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει συχνά πρωτοστατήσει σε εκκλήσεις για σωματική επιθετικότητα, με το Atlantic το 2024 να καταγράφει 40 περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος είχε υποκινήσει ή επαινέσει τη βία κατά Αμερικανών πολιτών, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου όπου μίλησε για τη σκόπευση όπλων στο πρόσωπο της Λιζ Τσένι, μιας Ρεπουμπλικανής πρώην βουλευτή και πολιτικής του εχθρού.

Συνέχεια της αντιπαράθεσης

Ο Χάμιλ, εν τω μεταξύ, συνέχισε να προκαλεί τον εκνευρισμό του Τραμπ τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα, έναν άλλον αντιληπτό εχθρό, σε ένα σύντομο βίντεο στο YouTube που προωθεί το νέο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο.

«Η ελπίδα έχει ένα νέο σπίτι», ανέφερε η λεζάντα του βίντεο στο στυλ των τίτλων έναρξης των ταινιών Star Wars, καθώς ο Ομπάμα και ο Χάμιλ συζητούσαν για το πώς η πανεπιστημιούπολη θα αποτελέσει «μια δύναμη αλλαγής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.