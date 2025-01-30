Εurovision 2025: Το «Αστερομάτα» και η Klavdia θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Με το «Aστερομάτα» από την Klavdia, η Ελλάδα δίνει «ραντεβού» για στον 69ο Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Το τραγούδι προκρίθηκε από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ το κοινό ψήφισε μόνο με SMS και δικαίωμα στην ψηφοφορία είχαν και οι κάτοικοι του εξωτερικού, με την προϋπόθεση να διαθέτουν ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας

Τα υποψήφια τραγούδια

Τα δώδεκα τραγούδια στον Εθνικό Τελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, επέλεξε η Κριτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει η ΕΡΤ σε ερμηνευτές και δημιουργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που διαγωνίστηκαν στον εθνικό τελικό είναι: «Lost My Way» - Andy Nicholas, «Sirens» - Βαρβάρα Αργυρού, «Βάλε» - Ευαγγελία, «Unhurt me» - Ναυσικά Γαβριλάκη, «Odyssey» - Dinamiss, «Free Love» - Θάνος Λάμπρου, «Elevator» - Ρίκι, «Παράδεισος» - Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, «High Road» - Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου και Γιάννης Βλασσερός, «Play» - Ζανό, «Αστερομάτα» - Κλαυδία, «Γη Μου» - Κώστας Αγέρης.

Η σειρά που εμφανίστηκαν στη σκηνή

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

