Εθνικός τελικός Eurovision: Μόνο με SMS και με όριο η ψηφοφορία για το κοινό

Η αγωνία για τους 12 φιναλίστ του εθνικού τελικού για τη Eurovision έχει φτάσει στο κατακόρυφο, ενώ όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά, με οικοδεσπότες τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου, και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 21.00.

Το τραγούδι και ο/η εκπρόσωπος της χώρας μας στον Τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, θα προκριθούν από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Πώς θα ψηφίζει το κοινό;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ το κοινό θα ψηφίζει μόνο με SMS.

«Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία του κοινού, θα γίνεται μόνο μέσω αποστολής μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα, ενώ θα υπάρχει ανώτατο όριο 20 (sms) ανά κινητό. Η επιλογή αυτή προκρίθηκε για λόγους διαφάνειας και προστασίας του αδιάβλητου της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα στην ψηφοφορία θα έχουν και οι κάτοικοι του εξωτερικού, με την προϋπόθεση να διαθέτουν ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χρέωση: 0,68 ευρώ ανά sms. Συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ 24% & τέλος τηλεφωνίας 10%.

