Eurovision 2025: O εθνικός τελικός για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει

Σε εξέλιξη είναι ο ελληνικό τελικός για την ανάδειξη του νικητήριου τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Ο διαγωνισμός μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Το τραγούδι θα προκριθεί από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και των δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Πώς θα ψηφίζει το κοινό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ το κοινό θα ψηφίζει μόνο με SMS.

«Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία του κοινού, θα γίνεται μόνο μέσω αποστολής μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα, ενώ θα υπάρχει ανώτατο όριο 20 (sms) ανά κινητό. Η επιλογή αυτή προκρίθηκε για λόγους διαφάνειας και προστασίας του αδιάβλητου της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα στην ψηφοφορία θα έχουν και οι κάτοικοι του εξωτερικού, με την προϋπόθεση να διαθέτουν ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα υποψήφια τραγούδια

Τα δώδεκα τραγούδια που προκρίνονται στον Εθνικό Τελικό για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, επέλεξε η Κριτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει η ΕΡΤ σε ερμηνευτές και δημιουργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.



Τα δώδεκα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Εθνικό Τελικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, είναι διαθέσιμα προς ακρόαση από σήμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERTεcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.



Συνολικά, κατατέθηκαν 187 προτάσεις, εκ των οποίων η επιτροπή ξεχώρισε τις 12 καλύτερες.

Οι καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό είναι: «Lost My Way» - Andy Nicholas, «Sirens» - Βαρβάρα Αργυρού, «Βάλε» - Ευαγγελία, «Unhurt me» - Ναυσικά Γαβριλάκη, «Odyssey» - Dinamiss, «Free Love» - Θάνος Λάμπρου, «Elevator» - Ρίκι, «Παράδεισος» - Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, «High Road» - Τζωρτζίνα Καλαϊτζόγλου και Γιάννης Βλασσερός, «Play» - Ζανό, «Αστερομάτα» - Κλαυδία, «Γη Μου» - Κώστας Αγέρης.

Η σειρά που θα εμφανιστούν στη σκηνή

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

