Αν κάποιος τραγουδιστής θα μείνει στην ιστορία της Eurovision αυτός είναι σίγουρα ο Johnny Logan.

Τρεις φορές νικητής του διαγωνισμού με τραγούδια που ακόμα μνημονεύονται, γνώρισε τη βασίλισσα Ελισάβετ και έρχεται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις στο Παλλάς.

Μάλιστα στον αποψινό εθνικό τελικό της Eurovision, ο Σάκης Ρουβάς θα πει το Hold me now, το κομμάτι που χάρισε τη νίκη στην Αγγλία το 1987.

Ο καλλιτέχνης μίλησε στο Buongiorno, από τη Φιλανδία όπου βρίσκεται για τα 45 χρόνια της καριέρας του.

«Η νίκη ήταν σημαντική, αλλά μεγαλύτερη τιμή ήταν να εκπροσωπήσω τη χώρα», είπε στο Buongiorno.

Όπως ανέφερε ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει όταν πήγε με το τραγούδι Hold me now στη Eurovision το 1987.

«Την πρώτη φορά πήγα για να με γνωρίσει ο κόσμος. Τη δεύτερη φορά ήμουν πιο προσγειωμένος και ήταν πολύ σημαντική η τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου» είπε.

Μιλώντας για τον διαγωνισμό τότε και τώρα είπε: «Είναι το ίδιο με τη μουσική βιομηχανία. Στα 80s ήταν ένα μεγάλο τηλεοπτικό σόου, δεν είχαμε το ίντερνετ και τα σόσιαλ. Παλιά είχαμε την πρες κόνφερανς, τώρα είναι όλα online».

Από τις συμμετοχές που ξεχωρίζει στην Eurovision είναι εκείνες των ABBA και της Loreen, ενώ δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα μας θέλει να επισκεφτεί την Ακρόπολη.

Mιλώντας μάλιστα για τη συμμετοχή του Ανδρέα Μικρούτσικου ανέφερε ότι το γεγονός ότι πήγε σε μια εποχή που υπήρχε συμφωνική ορχήστρα ήταν μεγάλη τύχη παρότι για τη Eurovision ήταν κάτι ακριβό.

Ο Johnny Logan θα εμφανιστεί στις 24 και 25 Μαρτίου στο θέατρο Παλλάς και όπως είπε ο ίδιος, πρόκειται για ένα show που θα συνδυάζει παλιά και νέα τραγούδια του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.