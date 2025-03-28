Eurovision 2025: Κληρώθηκαν οι θέσεις εμφάνισης στους Ημιτελικούς για Ελλάδα και Κύπρο

Aπό τις 28 Ιανουαρίου γνωρίζουμε πως Ελλάδα και Κύπρος κληρώθηκαν σε διαφορετικούς ημιτελικούς στη φετινή Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας. H Ελλάδα και η Κλαυδία κληρώθηκε να διαγωνιστεί στον Β΄ Ημιτελικό στις 15 Μαΐου ενώ η Κύπρος και το Theo Evan στον Α΄ Ημιτελικό στις 13 Μαΐου.

Και ήρθε η ώρα να μάθουμε και τη σειρά εμφάνισης σε αυτούς. Που ειδικά για την Κύπρο είναι ιδιαίτερα ευνοική αφού πήρε το κλείσιμο της βραδιάς και την 15η θέση, μια θέση που κατά παράδοση οδηγεί στον τελικό τις χώρες που διαγωνίζονται εκεί. Η Ελλάδα πάλι βγήκε στη μέση στην 7η θέση εμφάνισης αλλά δεν είναι κακή καθώς θα εμφανιστεί αμέσως μετά από μια από τις Big Five, το Ηνωμένο Βασίλειο και πριν από τη Λιθουανία που δεν θεωρείται ισχυρός αντίπαλος τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Δείτε αναλυτικά τη σειρά εμφάνισης όλων των χωρών

Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

1. Ισλανδία

2. Πολωνία

3. Σλοβενία

4. Εσθονία

ΙΣΠΑΝΙΑ (BIG 5)

5. Ουκρανία

6. Σουηδία

7. Πορτογαλία

8. Νορβηγία

9. Βέλγιο

ΙΤΑΛΙΑ (BIG 5)

10. Αζερμπαϊτζάν

11. Άγιος Μαρίνος

12. Αλβανία

13. Ολλανδία

14. Κροατία

ΕΛΒΕΤΙΑ (BIG 5)

15. Κύπρος

Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

1. Αυστραλία

2. Μαυροβούνιο

3. Ιρλανδία

4. Λετονία

5. Αρμενία

6. Αυστρία

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (BIG 5)

7. Ελλάδα

8. Λιθουανία

9. Μάλτα

10. Γεωργία

ΓΑΛΛΙΑ (BIG 5)

11. Δανία

12. Τσεχία

13. Λουξεμβούργο

14. Ισραήλ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (BIG 5)

15. Σερβία

16. Φινλανδία

