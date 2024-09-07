Θάνος Μπίρκος: Πώς απαντάει σε όσους του λένε να κάνει δίαιτα;

Με χιούμορ αντιδράει πλέον ο Θάνος Μπίρκος σε όσους επεμβατικά και σε μορφή σχολίου ενδιαφέροντος τον προτρέπουν να κάνει δίαιτα για να χάσει βάρος.

Ο ηθοποιός μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού και τη διαδικτυακή εκπομπή της στο YouTube και ανάμεσα σε άλλα είπε:

«Έχω ακούσει πολλές φορές να κάνω δίαιτα. Πλέον απαντώ: βάλε κι εσύ καμία κρεμούλα γιατί έχεις σπάσει λίγο. Σε ανθρώπους που γνωρίζω όχι σε ξένο κόσμο» είπε στη αρχή ο Θάνος Μπίρκος και πρόσθεσε:

«Έχεις αυτήν την εξίσωση λυκείου και θα πας να τη δώσεις να τη λύσει παιδί δημοτικού; Όχι. Μία στο εκατομμύριο να σου βγει genius το παιδί, θα τη λύσει. Δεν θα τη λύσει ποτέ και θα μείνει στο πρόβλημα. Δεν είμαι εκπαιδευτικός, ούτε κοινωνικός λειτουργός, ούτε δάσκαλος και δεν εκπαιδεύω κοινωνίες. Είμαι ηθοποιός και ποιώ ήθος.

Είμαι επάνω στη σκηνή και φτιάχνω έναν ρόλο. Πάνω σε αυτόν τον ρόλο μπορεί ο θεατής να καθρεφτίσει τη ψυχούλα του και να πάρει κάποια πράγματα και να δει τι κάνει αυτή η ψυχή και βλέπεις και τι ενοχλεί τους γύρω του;

Αυτό δεν είναι διδακτικό. Μετά τι θα κάνεις, είναι στο χέρι σου. Θα το δεις, θα το πάρεις μέσα σου και θα πράξεις δεόντως… Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα»

