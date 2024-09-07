Βίκυ Λέανδρος: Είπε κανονικά τα τραγούδια του πατέρα της στο Ηρώδειο. Γιατί σκεφτόταν να ακυρώσει τη συναυλία;

Sold out και αν υπήρχαν κι άλλες θέσεις στο Ηρώδειο κι αυτές θα είχαν εξαντληθεί. Και φαίνεται ότι εξομαλύνθηκε η κατάσταση ανάμεσα στην ερμηνεύτρια Βίκυ Λέανδρος, τη διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας και τον πατέρα της Λέο Λέανδρος που είναι και ο συνθέτης των μεγαλύτερων επιτυχιών της.

Παρά το εξώδικο που της απέστειλε στα μέσα του Αυγούστου απαγορεύοντάς της να πει δημόσια τις συνθέσεις του, τελικά η Βίκυ Λέανδρος όχι μόνο τα είπε αλλά άνοιξε κιόλας τη συναυλία της αυτή με τη μεγαλύτερη επιτυχία που της έγραψε εκείνος το πασίγνωστο «Apres toi» νικητήριο τραγούδι της Εurovision το 1972.

