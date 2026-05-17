Μεσημέρι Κυριακής (17/05) επέστρεψε στην Ελλάδα ο Akylas μαζί με την ελληνική αποστολή της Eurovision, μετά την ολοκλήρωση του 70ου διαγωνισμού.

Ο καλλιτέχνης, φανερά συγκινημένος, εξέφρασε στον ΣΚΑΪ την ευγνωμοσύνη του για τη μαζική υποστήριξη του κοινού, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αναφερόμενος στη σκηνική του παρουσία στον τελικό, τόνισε ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ενώ αποκάλυψε πως πλέον επικεντρώνεται στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια και στην κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

