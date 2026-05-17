Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελλάδα κατέλαβε την 10η θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision με την συμμετοχή "FERTO".

Ο Akylas, εκπρόσωπος της Ελλάδας, εξέφρασε απογοήτευση λέγοντας «δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη» μετά το αποτέλεσμα.

Η ελληνική συμμετοχή είχε υψηλές προσδοκίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα πριν τον τελικό.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη». Με αυτά τα λόγια ο Akylas μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου Ελλάδα, παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της, κατέλαβε τελικά τη 10η θέση.



Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι πίστευαν πως το “FERTO” θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τον τελικό, η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, κάτι που είχε ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της χώρας.



«Η ομάδα ήταν ενωμένη, μια αγκαλιά. Σίγουρα στεναχωριέμαι λίγο για το αποτέλεσμα γιατί το πιστέψαμε όλοι πολύ», δήλωσε συγκινημένος, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως την Παρασκευή κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ.

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές, όσο και στο televoting— κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Παράλληλα, αυτή είναι και η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του διαγωνισμού.



Η Dara, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς ενθουσιασμένη και ρώτησε χαρακτηριστικά: «Γράψαμε ιστορία σήμερα;»



Το “BANGARANGA”, με συνθέτη τον Δημήτρη Κοντόπουλο, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα dark horses της φετινής διοργάνωσης, καθώς η σκηνική του παρουσία αποθεώθηκε τόσο από το κοινό όσο και από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλμε 343 βαθμούς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανίαμε 296 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως το Ισραήλ κέρδισε το televoting σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, χωρίς όμως να καταφέρει να ξεπεράσει τη σαρωτική δυναμική της Βουλγαρίας στις επιτροπές.

Η Ελλάδα δεν πήρε τους βαθμούς που περίμενε

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στην ελληνική αποστολή ήταν η στάση των επιτροπών. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να λάβει τη στήριξη που περίμενε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βουλγαρία, η οποία δεν έδωσε ούτε έναν βαθμό στην ελληνική συμμετοχή — μια εξέλιξη που ελάχιστοι περίμεναν, ειδικά μετά το θετικό κλίμα που υπήρχε στις πρόβες και τα polls των δημοσιογράφων. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Eurovision του χρόνου θα μας βρει… στη Σόφια.

Πηγή: Deutsche Welle

