Elizabeth Debicki: Ήταν «δώρο» να υποδυθώ την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο «The Crown»

Η Αυστραλή σταρ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, κέρδισε το πρώτο της Emmy για την ερμηνεία της στο «The Crown». Η διάσημη ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στις δύο τελευταίες σεζόν της δραματικής σειράς του Netflix, απέσπασε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά στα 76α βραβεία Emmy που παρουσίασαν οι Γιουτζίν και Νταν Λέβι και μεταδόθηκαν ζωντανά από το ABC.

Σύμφωνα με το Deadline έγινε η πρώτη Αυστραλή ηθοποιός που το κατάφερε στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Στη σκηνή παραδέχτηκε ότι δεν έγραψε λόγο επειδή είναι «πολύ προληπτική» και ευχαρίστησε τον δημιουργό Πίτερ Μόργκαν.

«Σας ευχαριστώ που φτιάξατε τη σειρά και σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε. «Οι ηθοποιοί μας είναι τόσο υπέροχοι. Είναι μεγάλο δώρο να δουλεύω μαζί σας. Θεέ μου, το να παίζω αυτόν τον ρόλο που βασίζεται σε αυτή την απαράμιλλη, απίστευτη ανθρώπινη ύπαρξη ήταν μεγάλο προνόμιο για μένα. Ήταν ένα δώρο!».

Η νίκη της σταρ, η οποία επέλεξε μία μαύρη δημιουργία Dior και διαμαντένια κοσμήματα, επισφραγίζει μια εξαιρετική πορεία του «The Crown» στα Emmy. Η σειρά έχει κερδίσει συνολικά 23 βραβεία ανάμεσα σε 87 υποψηφιότητες.

Η Αυστραλή ηθοποιός ήταν επίσης υποψήφια πέρυσι για την ερμηνεία της στην 5η σεζόν της σειράς, η οποία σηματοδότησε την πρώτη της υποψηφιότητα για Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

