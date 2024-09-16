Η πρώτη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks ξεκινά σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ με τις οκτώ διαγωνιζόμενες που πήραν το εισιτήριο από τα Bootcamps να κάνουν το πρώτο τους catwalk.

Δείτε το τρέιλερ

Η Κατερίνα Καραβάτου είναι εκείνη που θα ανοίξει το χορό των εμφανίσεων υποδεχόμενη πρώτα από όλους την ανανεωμένη κριτική επιτροπή! Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Γιώργος Καράβας θα πρέπει να λάβουν τις θέσεις τους και να βαθμολογήσουν για πρώτη φορά τις νέες διαγωνιζόμενες.

Το θέμα που έχουν για σήμερα οι fashionistas είναι ελεύθερο, που σημαίνει πως θα πρέπει να αφήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ελεύθερη. Για πρώτη φορά η κάμερα μπαίνει στα καμαρίνια και μας δείχνει τη γνωριμία των διαγωνιζόμενων και την προετοιμασία τους.

Πόσο τολμηρές θα είναι στη βαθμολογία τους οι fashionistas και σε τι επίπεδα θα κινηθεί η βαθμολογία της κριτικής επιτροπής; Θα υπάρξει επιείκεια λόγω της πρώτης μέρας;

Όταν ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις στον πίνακα της κατάταξης θα εμφανιστεί το όνομα της νικήτριας της ημέρας. Ποια διαγωνιζόμενη θα χάσει την πρωτιά με μόλις 0,1;

Οι καινοτομίες όμως σε αυτό το My Style Rocks δεν σταματάνε εδώ, το επεισόδιο δεν τελειώνει με την νικήτρια! Κάθε μέρα ένας από τους κριτές συναντά στο βεστιάριο τις διαγωνιζόμενες προκειμένου να τους αναθέσει το θέμα της επόμενης μέρας. Με το διαγωνιστικό μέρος να έχει ολοκληρωθεί οι fashionistas είναι πιο χαλαρές και η συζήτηση που ανοίγουν με τον εκάστοτε κριτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα καθώς αποκαλύπτει τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις απορίες αλλά και τα… παράπονά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.