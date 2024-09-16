Κι αν δεν το φόραγε εκείνη με αυτό το κορμί θα μας πείτε, ποια θα το έβαζε. Το ρούχο που επέλεξε να φορέσει η Χριστίνα Κολέτσα στην πρεμιέρα του σχήματος με την ίδια τον Τριαντάφυλλο και τον Βαλάντη στο Bodega της ταίριαζε απόλυτα.
Η δημιουργία της σχεδιάστριας Ρούλας Μαντέλου που ντύνει τόσο την Πάολα, όσο και την Καίρη Γαρμπή, κόλλαγε πάνω στο κορμί της Χριστίνας Κολέτσα σαν γάντι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο womenonly.gr
- Βραβεία Emmy 2024: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Το «Shogun» έγραψε ιστορία… (video-φωτό)
- Αφροδίτη Γραμμέλη: «Το πιο δύσκολο καλοκαίρι της ζωής μου, έκλαψα, παιδεύτηκα, έχασα τον ύπνο μου»
- Νάνσυ Νικολαϊδου: «Η Φαίη Σκορδά είναι το μοναδικό πρόσωπο με το οποίο φέτος επιθυμούσα να συνεργαστώ»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.