Τα Βραβεία Emmy 2024 ολοκληρώθηκαν και η σειρά «Hacks» ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης κωμικής σειράς έναντι του «The Bear». Η τελευταία κατέρριψε το δικό της ρεκόρ, κατακτώντας συνολικά 11 βραβεία, τον μεγαλύτερο αριθμό Primetime Emmy που έχει κερδίσει ποτέ κωμική σειρά σε μια χρονιά.

Στην κατηγορία του δράματος, το «Shogun» του FX, το ιστορικό έπος με φόντο την Ιαπωνία, βασισμένο στο μυθιστόρημα του James Clavell, είχε μια εντυπωσιακή βραδιά, κερδίζοντας 18 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης δραματικής σειράς.

Βραβεία Emmy 2024: Οι νικητές σε κάθε κατηγορία

Καλύτερη δραματική σειρά

Shogun

Καλύτερη κωμική σειρά

Hacks

Καλύτερη μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Baby Reindeer

Α’ Ανδρικός σε δραματική σειρά

Hiroyuki Sanada, Shogun

Α’ Γυναικείος σε δραματική σειρά

Anna Sawai, Shogun

Α’ Ανδρικός σε κωμική σειρά

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Α’ Γυναικείος σε κωμική σειρά

Jean Smart, Hacks

Β’ Ανδρικός σε κωμική σειρά

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Β’ Γυναικείος σε κωμική σειρά

Liza Colón-Zayas, The Bear

Β’ Ανδρικός ρόλου δραματική σειρά

Billy Crudup, The Morning Show

Β’ Γυναικείος σε δραματική σειρά

Elizabeth Debicki, The Crown

Καλύτερη σκηνοθεσία κωμικής σειράς

Christopher Storer, The Bear

Καλύτερο σενάριο κωμικής σειράς

Lucia Aniello, Paul W. Downs και Jen Statsky, Hacks

Καλύτερη σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Frederick E.O. Toye, Shogun

Καλύτερος σεναριογράφος δραματικής σειράς

Γουίλ Σμιθ, Slow Horses

Α’ Ανδρικός σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Richard Gadd, Baby Reindeer

Β’ Ανδρικός σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Lamorne Morris, Fargo

Α’ Γυναικείος σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Β’ Γυναικείος σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Καλύτερη σκηνοθεσία σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Steven Zaillian, Ripley

Καλύτερο σενάριο σε μίνι σειρά/τηλεταινία/ανθολογία

Richard Gadd, Baby Reindeer

Καλύτερο ριάλιτι

The Traitors

Καλύτερο talk show ποικίλης ύλης

Last Week Tonight with John Oliver

Καλύτερο σενάριο για πρόγραμμα ποικίλης ύλης

Alex Edelman: Edelman: Just for Us

Δείτε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις

Οι Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas και Ebon Moss-Bachrach

H Sofia Vergara

O Ricky Martin

H Reese Witherspoon

H Christine Baranski

H Jennifer Aniston

H Rita Ora

H Meryl Streep

H Anna Sawai

H Selena Gomez

Ο D'Pharaoh Woon-A-Tai - Έστειλε το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης για τις αγνοούμενες και δολοφονημένες ιθαγενείς γυναίκες

Ο πρωταγωνιστής της αμερικανικής σειράς «Reservation Dogs» έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα κλασικό κοστούμι Armani, κοσμήματα από τον ιθαγενή σχεδιαστή Lionel Thundercloud και έχοντας ζωγραφισμένο ένα κόκκινο αποτύπωμα χεριού στα χείλη του. Αντιπροσωπεύει την καταπίεση και την υποταγή των ιθαγενών γυναικών που τώρα λένε με μία φωνή «No More Stolen Sisters». Στη φετινή τελετή, ο Woon-A-Tai ήταν υποψήφιος για το πρώτο του βραβείο Emmy στη κατηγορία «Καλύτερου Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά« για την ερμηνεία του ως Bear Smallhill στο «Reservation Dogs».

