Ελεονώρα Μελέτη: Την παρομοίασαν με την Αλγερινή μποξέρ Ιμάνι Κελίφ και απάντησε κατάλληλα

Πολλές φορές στην πορεία των χρόνων η Ελεονώρα Μελέτη συνηθίζει να ποστάρει άφιλτρες φωτογραφίες της καθημερινότητάς της χωρίς ίχνος μακιγιάζ έχοντας τονίσει πολλές φορές πως πρέπει να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι.

Και αυτό ακριβώς έκανε πριν λίγες μέρες από την Πάρο, όπου βρίσκεται. Αυτή τη φωτογραφία πόσταραν πολλοί και σχολίασαν ακόμα περισσότεροι στα social που δεν χρωστάνε και καλό λόγο γενικά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.