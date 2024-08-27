Οι κάρτες που παρουσίασε εχθές η Κατερίνα Καραβάτου και η συζήτηση που ακολούθησε εξακολουθεί να απασχολεί και σήμερα τα κορίτσια και τα αγόρια του Power of Love.

Τα γενέθλια του Δημήτρη αποτελούν την ιδανική αφορμή για ένα party στο σπίτι με τούρτες, πολύ χορό και μερικές… ζημιές! Παράλληλα, συνεχίζεται η γνωριμία του με την Αλεξάνδρα η οποία δε χάνει την ευκαιρία να τον πειράζει για την Έμιλυ…

Δείτε το trailer:

Δήμος και Νίκη συζητούν και καταλήγουν να… συμφωνούν πως δεν εμπιστεύονται πλέον ένα συγκεκριμένο άτομο μέσα στο σπίτι.

Ο Νίκος βγαίνει μπροστά προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σωτηρία για όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες μέρες…

Τα χθεσινά γράμματα γέμισαν χαμόγελα τα κορίτσια και τα αγόρια του Power of Love. Το τηλεοπτικό κοινό μπορεί να στέλνει τα μηνύματά του στο poweroflove@skai.gr ενώ μπορεί να ψηφίζει καθημερινά το αγαπημένο του αγόρι και κορίτσι στο http://poweroflove.tv .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.