Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η πρώην παίκτρια του «Survivor», Ελένη Χαμπέρη. Η Ελένη Χαμπέρη, αποκάλυψε το «μυστικό» πως είναι έγκυος με μία φωτογραφία που είναι με τον σύζυγό της, στην οποία φαίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Τόσο η ίδια, όσο και ο σύζυγός της, φαίνεται να ανυπομονούν για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

«Μερικές στιγμές στη ζωή μας είναι τόσο μοναδικές και δύσκολο να τις περιγράψεις με λόγια! Είναι αυτές που σου κόβουν την ανάσα, γεμίζουν την καρδιά σου και αλλάζουν τα πάντα», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

«Σήμερα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη μεγαλύτερη χαρά και το δικό μας ''μυστικό''. Ένα μικρό θαυματάκι έρχεται και το περιμένουμε με πολλή αγάπη», σημείωσε για να καταλήξει πως το ζευγάρι ανυπομονεί για το νέο ταξίδι της ζωής του...

Πηγή: skai.gr

