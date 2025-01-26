Ένα μικρό- πραγματικά μικρό- πέρασμα από τον χώρο του modeling έκανε στα φοιτητικά της χρόνια η Νάταλι Κάκκαβα και ήταν αρκετό για να δεχτεί σοβαρή παρενόχληση που την τρόμαξε τόσο που έφυγε τρέχοντας από τον χώρο της μόδας.

Την ιστορία διηγήθηκε η ίδια θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για να μην φοβούνται οι άνθρωποι να αντιδρούν σε ότι τους μειώνει ή τους προσβάλει από κάθε μορφή εξουσίας.

«Βουτιά στο πολύ μακρινό παρελθόν... 2003...Η πρώτη και τελευταία μου φωτογράφηση ως μοντέλο ( ναι το είχα δοκιμάσει και αυτό) στη Bίλα Γαλήνη για το portfolio book του Porto Carras..

Ωραίο Αποτέλεσμα..Ήμουν η οικοδέσποινα της Βίλας.. Τραυματική εμπειρία..

Νέο πολύ κορίτσι.. Σχεδόν δεν πίστευα πώς με είχαν επιλέξει ως κεντρικό πρόσωπο για το συγκεκριμένο project.. Γεμάτη ανασφάλειες τότε...

Ξεκινάω να πάω μέσω πρακτορείου βέβαια στη Σιθωνία της Χαλκιδικής..Άδειο το ξενοδοχείο με παρέα το φωτογράφο και το συνεργείο..

Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι η συμπεριφορά του φωτογράφου ήταν καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού υποτιμητική...Για εκείνον μάλλον, στη συνείδηση του ,τα μοντέλα ήταν προφανώς κομμάτια από κρέας..

Τελειώνει η φωτογράφιση και το βράδυ ήθελε να έρθει στο δωμάτιο μου...Φυσικά με τις γνωστές υποσχέσεις για δουλειές, πλούτη, λάμψη και γνωριμίες..

Τον έβρισα.. Και θυμάμαι πόσο φοβήθηκα εκείνο το βράδυ.. Δεν έκλεισα μάτι φοβούμενη μήπως ακούσω κάποιον να μου χτυπάει την πόρτα..

Όταν γυρίσαμε και αφού ενημέρωσα το γραφείο για την απαράδεκτη συμπεριφορά του ( δεν είδα καμιά έκπληξη ούτε αντίδραση) έφυγα τρέχοντας από το χώρο..

Γιατί τα λέω αυτά τώρα?

Γιατί θέλω να σας παροτρύνω να μη φοβάστε..

Να αντιδράτε σε κάθε έναν και κάθε μία, που θα επιχειρήσει μέσω της εξουσίας οποιασδήποτε μορφής που έχει, να σας αναγκάσει να κάνετε πράξεις που δεν θέλετε..

Στην πορεία θα σας δοθούν οι ευκαιρίες που θα θέλατε.. Όμως το σημαντικό είναι να επιλέξετε εσείς και μόνο εσείς, το δρόμο που θα πορευτείτε..» έγραψε η ίδια δημοσιεύοντας ένα ενσταντανέ από την τότε μία και μοναδική της φωτογράφηση ως μοντέλο.

