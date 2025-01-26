«Χαμογέλα και πάλι» ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να βάλει πολλά πράγματα στη θέση τους για όσα ακούγονται για τη διακοπή της συνεργασίας του Νίκου Μουτσινά με τον Alpha που ανακοινώθηκε επίσημα χθες και κατά συνέπεια και την οριστική διακοπή της εκπομπής «Νίκος Μουτσινάς Βραδιάτικα» της οποίας την εκτέλεση παραγωγής είχε η εταιρεία του Barking Well Media.

«Δεν υπάρχει κανένα coflict μεταξύ του Νίκου Μουτσινά, της Barking Well και του Alpha σήμερα. Υπάρχει ένα συναινετικό διαζύγιο που αποφασίστηκε μεταξύ του Alpha και του Νίκου. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι… τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό», είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης.

-Εσύ το έμαθες μετά την απόφαση του Alpha με τον Μουτσινά;

«Όχι, είχα μιλήσει με τον Διευθυντή προγράμματος και με είχε ενημερώσει. Γινόταν μια προσπάθεια τις τελευταίες μέρες μήπως μπορούν κάποια πράγματα να αλλάξουν αλλά τελικά αποφάσισαν ο Νίκος και ο Alpha ότι το καλύτερο ήταν αυτό. Η δική μου θέση, γιατί δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε του Alpha ούτε του Νίκου Μουτσινά αλλά είμαι ο άνθρωπος που μιλάει για την Barking Well, είναι η εξής.

Το ΝΜ Βραδιάτικα είναι μια εκπομπή που βγήκε στον αέρα με πολλή αγάπη αλλά και αρκετά προβλήματα που συμβαίνουν, προβλήματα εννοώ, αυτά που λέμε γούρι ρε παιδί μου στην τηλεόραση. Όταν έτρεξε το Γαλάτσι στην πρεμιέρα. Γούρι θα έλεγα εγώ στο Just. Και ακούσαμε πολλά. Ότι δεν τους πληρώναμε στην ώρα τους και για αυτό δεν θέλανε να βγούνε. Έχω ακούσει τέρατα και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά».

-Σας έγινε ποτέ παράπονο από τον Νίκο Μουτσινά ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί με την Barking well και ότι θέλει να αλλάξει εταιρεία;

«Ναι. Μου έλεγε ο Νίκος ότι ”αφού δεν μπορείς να κάνει αυτά που ζητάω στον χρόνο που τα ζητάω, μήπως να το αφήσουμε ρε παιδί μου;”. Σε αυτό το στιλ, ναι, μου το είπε αρκετές φορές. Υπήρχε η κόντρα που εγώ έλεγα ότι ”κάθε εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο budget το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε σε έναν βαθμό που θα κρίνουμε μαζί και που μπορεί ο παραγωγός σου, παρόλα αυτά αν θες κάτι παραπάνω που αφορά το περιεχόμενο θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με το κανάλι. Γιατί η Barking Well σε αυτή την εκπομπή δεν είχε καθόλου έλεγχο στο περιεχόμενο και νομίζω οτι ούτε και ο Alpha. Δηλαδή όλο το περιεχόμενο και η καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν κάτι που αποφασιζόταν από τον ίδιο τον Νίκο Μουτσινά».

-Δεν ήταν συγκεκριμένο και προαποφασισμένο το budget για κάθε επεισόδιο;

«Ήταν αλλά όπως με ξέρεις εγώ πάντα έλεγα θα τους βάλω και κάτι παραπάνω. Κάποια στιγμή όμως το παραπάνω θέλει και μια συζήτηση. Παραπάνω είναι και το 50% παραπάνω είναι και το 100% και το 500%

Ενώ ξεκινήσαμε έτσι, δεν καταλήξαμε έτσι. Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε πολλές προσπάθειες με την επιστροφή του να στηρίξει την ομάδα και την εκπομπή και εγώ οφείλω να το παραδεχτώ. Μετά τις διακοπές στο Βιετνάμ και μετά την παραίτηση της Αγγελικής Γιαννακοπούλου, που τυπικά εγώ δεν χρειαζόταν να ενημερωθώ γιατί η σύμβασή της ήταν με το κανάλι. Ο Νίκος δεν είπε τα παρατάω και φεύγω επειδή έφυγε η αρχισυντάκτρια. Μίλησα πάρα πολλές φορές με τον Νίκο στο τηλέφωνο και έλεγε να βρούμε μία λύση»

-Δεν υπήρξαν όμως προτάσεις για κάποια πρόσωπα για να βρεθεί μια λύση; (ρώτησε ο Παύλος Σταματόπουλος)

«Δεν καθίσαμε σε ένα τραπέζι για να προχωρήσουμε. Επειδή η εκπομπή έχει ένα συγκεκριμένο ύφος και ο Alpha είναι ένα πολύ σοβαρό μαγαζί νομίζω είπαν καλύτερα να το σταματήσουμε εδώ. Μην πάμε να κάνουμε κάτι άλλο μεσούσης της σεζόν να στήσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Με ρωτάτε αν μπορούσαμε να προτείνουμε εμείς ως Βarking, τουλάχιστον 6-7 και ο Alpha άλλα 17…

Πάντως θέλω να σας πω και να είμαι και ξεκάθαρος ότι ο Alpha προσπάθησε να σώσει την εκπομπή, ο Νίκος από τη μεριά του με τον τρόπο που το σκέφτεται προσπάθησε να σώσει το δικό του Project και η Barking δεν ήθελε να χαθεί μια παραγωγή μεσούσης της σεζόν. Γιατί, όταν μια παραγωγή χάνεται, η εταιρεία χάνει μια δουλειά και οι εργαζόμενοι θα έχουν θέμα. Νομίζω ότι εξάντλησαν όλα τα περιθώρια για να φτάσουμε εδώ σήμερα όλες οι μεριές»

-Εγώ εδώ κάπου το χάνω… Αφού το κανάλι ήθελε, ο Νίκος ήθελε, τελικά γιατί δεν συνεχίζει; (τον ρώτησε ο Γρηγόρης Μελάς)

«Μήπως το περιεχόμενο ήθελε τόση αλλαγή που αυτή η αλλαγή δεν προλάβαινε να γίνει, αυτή τη στιγμή, άρα η καλύτερη λύση ήταν εδώ που είμαστε είναι ας χωρίσουμε αγκαλιασμένοι. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό»

-Το περιεχόμενο είναι σαφές ότι ο Μουτσινάς ήθελε να κάνει αυτήν την εκπομπή που έκανε και πριν…(παρενέβη η Σίσσυ Χρηστίδου)

«Δεν νομίζω γιατί το είχε καταλάβει και ο Νίκος Μουτσινάς. Ήθελε να προσπαθήσει να κάνει πολλές αλλαγές, ήταν πρόθυμος και εγώ είμαι μάρτυρας σε αυτό»

-Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες γιατί ακούγεται πως ο Νίκος είχε μια στάση ότι δεν τον νοιάζει

«Μπορεί να ξεκίνησε έτσι αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο να λιθοβολούν τον Νίκο όλοι γιατί τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες εγώ ήμουν σε καθημερινή επικοινωνία μαζί του και μετά την παραίτηση της Αγγελικής και προσπάθησε όσο μπορούσε να δούμε τι κάνουμε».

