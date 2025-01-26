Η μεγάλη απώλεια του φωτισμένου ηγέτη της εκκλησίας της Αλβανίας χθες βύθισε στη θλίψη πολύ κόσμο και εδώ και στη γειτονική χώρα. Ο κατά γενική ομολογία χαρισματικός άνθρωπος του Θεού, Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εκοιμήθη χθες μετά από αρκετές μέρες νοσηλείας μετά τη μεταφορά του από τα Τίρανα στον Ευαγγελισμό.

Διαβάστε ακόμα : Ελένη Καστάνη: «Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρότι η ζωή με έχει χτυπήσει αλύπητα»

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, έναν αληθινό άνθρωπο του Θεού, έναν φωτισμένο ηγέτη και πνευματικό πατέρα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας, όχι μόνο για το έργο που άφησε πίσω του, αλλά και για την αγάπη που τόσο γενναιόδωρα πρόσφερε. ‘Ένας άνθρωπος που υπήρξε φάρος ελπίδας και πνευματικής καθοδήγησης για όλους μας.

Με σεβασμό και ανείπωτη ευγνωμοσύνη, Κωνσταντίνος Αγρυρός» έγραψε χθες σε ένα story με μια φωτογραφία από συνάντησή τους ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ενώ πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συναυλίας του στα Τίρανα.

«Ως ένδειξη σεβασμού για την απώλεια του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Μακαριστού Αναστασίου η προγραμματισμένη για απόψε Κυριακή 26/1/25 sold out συναυλία μας στα Τίρανα αναβάλλεται.

Ύστερα από συνεννόηση με τους διοργανωτές η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.