Νίκος Μουτσινάς: Από το Μπαλί στη Σιγκαπούρη χορεύοντας στους δρόμους

Μια στάση πολύ συνηθισμένη για όσους επιστρέφουν από το Μπαλί έκαναν ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες που πλέον βρίσκονται στη Σιγκαπούρη. Άλλος κόσμος. Καμία σχέση με τη φύση που είχαν συνηθίσει πια να βλέπουν γύρω τους μετά από τόσες μέρες παραμονής στο εξωτικό νησί.

Και η πρώτη τους μέρα εκεί δεν φάνηκε να τους τρέλανε κιόλας. Περιμένοντας το ταξί να έρθει να τους πάρει για να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους αφού πρώτα έκαναν μια βόλτα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε πως τα πάντα απαγορεύονται εκεί ενώ και οι δύο άρχισαν να χορεύουν στον ρυθμό που ακουγόταν από τα φανάρια κυκλοφορίας του δρόμου για τους πεζούς.

Μπορεί και να κάνουμε λάθος αλλά αν κρίνουμε από το ύφος τους στο Μπαλί περνούσαν σίγουρα καλύτερα, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι πλέον γύρω τους τα κτίρια και οι φωτισμοί.

