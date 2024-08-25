Λάκης Γιακουμής: Πέθανε ο φωτογράφος της High Society

Ο Λάκης Γιακουμής, ίσως ο θρυλικότερος φωτογράφος της κοσμικής Αθήνας, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη πολύ κόσμο.

Μόλις δύο ημέρες πριν τα γενέθλιά του, στις 17 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε η Espresso, ο Λάκης Γιακουμής εισήχθη εσπευσμένα στην Εντατική Μονάδα του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου, εξαιτίας ενός μικροβίου και εκεί παρέμεινε μέχρι χθες που δυστυχώς εξαιτίας κάποιων επιπλοκών κατέληξε.

Ο Λάκης Γιακουμής, μετρούσε περισσότερα από 40 χρόνια προσφοράς στον χώρο της φωτογραφίας και έχει απαθανατίσει με τον φακό του μερικές από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Ελλάδας αλλά του παγκόσμιου jet set. Ανάμεσά τους βρίσκονται πολιτικοί, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ήταν ο άνθρωπος που είχε ελευθέρας σε μερικά από τα μεγαλύτερα σαλόνια της Αθήνας. Και αυτός που εμπιστεύονταν όλοι ειδικά για τις σημαντικές τους στιγμές. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στην εκπομπή Επί Τόπου στο Open πριν 8 μήνες όπου έδωσε συνέντευξη στη Μαρία Περδικέα μιλώντας για τη ζωή του, τα πρώτα χρόνια στα Ανώγεια και την πορεία του στη φωτογραφία.

