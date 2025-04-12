Λογαριασμός
Εκεί που βρίσκεται για διακοπές τη ζήλεψε ως κι η Κλέλια Ανδριολάτου

Άνοιξη στην Τοσκάνη. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

Womenonly

Eίναι από τα πιο όμορφα και μαγευτικά μέρη της γειτονικής Ιταλίας. Πόσο μάλλον αυτή την εποχή που όλα γίνονται καταπράσινα και η φύση είναι στην πιο όμορφή της εκδοχή. Άνοιξη στην Τοσκάνη. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

Ο Σάκης γυμνάζεται με Σάττι, η Χριστίνα κάνει yoga, η μία μικρή είναι αρρωστούλα αλλά κατάφεραν κι έκαναν τουρ

Εκεί βρίσκεται η Βάσια Κωσταρά και απολαμβάνει τις διακοπές της σε ένα πέτρινο σπίτι μέσα στην απέραντη φύση της Τοσκάνης με τον κκαιρό να της επιτρέπει και να απολαύσει την εντυπωσιακή πισίνα στον τεράστιο κήπο...

Σαν όνειρο το τοπίο και δεν αδικούμε καθόλου την κολλητή της Κλέλια Ανδριολάτου που έβαλε θλιμμένες φατσούλες που δεν είναι εκεί μαζί της. Γιατί αν δεν είχε συνεχόμενες πρόβες στη Θεσσαλονίκη είναι απόλυτα βέβαιο πως εκεί θα βρισκόταν κι η ίδια. Οι δυο τους είναι πολύ στενές φίλες και συνηθίζουν να ταξιδεύουν μαζί πλέον και ως ζευγάρια με τους συντρόφους τους. Next time... 

Πηγή: womenonly

TAGS: WomenOnly
