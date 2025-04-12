Μπιμπίλας: Τι απαντάει για την κάρτα του προς τον Φιλιππίδη και την υπογραφή «όμορφο μικρό καρότο»

Μια επιστολή που φέρεται να έχει στείλει ο ίδιος ο Σπύρος Μπιμπίλας προς τον Πέτρο Φιλιππίδη διαβάστηκε σήμερα στη δικαστική αίθουσα του εφετείου την ώρα της εξέτασης άλλου μάρτυρα της έφεσης που έχει καταθέσει ο Φιλιππίδης κατά της πρωτόδικης απόφασης που τον καταδίκασε για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού.

Και όσα γράφονται σε αυτήν και κυκλοφόρησαν έχουν προκαλέσει χαμό!

«Πέτρο σε αγαπάω απεριόριστα σαν αδερφό μου γιατί μου έχεις σταθεί στη ζωή μου. Θέλω να σου πω ότι θα είμαι κοντά σου κάθε φορά που με χρειάζεσαι κι είσαι πια στους καλύτερούς μου φίλους, που μπορώ να υπολογίζω. Αν έκανα μερικά λαθάκια, ξέρω ότι με συγχωρείς. Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρη έκθεση. Σε αγαπώ κι εσένα και την Ελπίδα και τον Δημητράκη. Το μικρό τρυφερό καρότο σου, ο φίλος σου ο Μπιμπίλας».

Σε όλο αυτό που κάνει τον γύρο του διαδικτύου απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτησή του στο facebook.

«Με έκπληξη παρακολουθώ ότι site κι εκπομπες ασχολούνται με ένα γράμμα που φέρεται ως δικό μου προς τον Πέτρο Φιλιππίδη, κάτι που δεν υπάρχει φυσικά στην μνήμη μου, γιατί πιθανόν να έχει γραφεί ακριβως την περίοδο που ανέφερα στην κατάθεση μου , τότε που οι δύο αυτοί άνθρωποι (Πετρος-Eλπιδα) μου στάθηκαν σαν αδελφια σε δυσκολη προσωπική στιγμή της ζωής μου κι αυτό αφού συνεβη πριν 30 χρόνια δεν αλλάζει και πάντα θα το υποστηρίζω και παντα θα τους ευγνωμονώ οπως ειπα και στην δίκη. Ομως κάθε site γραφει άλλα λόγια ως περιεχόμενο αυτού του γράμματος που περιεργως δεν το εμφανισε η υπεράσπιση κατά την δική μου κατάθεση ώστε να δω τον γραφικο χαρακτήρα για να θυμηθώ ότι το έγραψα, αλλά σε κατάθεση αλλου μαρτυρα . Κάποια από αυτά που αναφέρονται στα site δεν μπορεί να είναι δικά μου λόγια , ακριβως γιατι αναφερουν διαφορετικές φράσεις.

Τέτοια παρελθόντα στοιχεία δεν αναιρούν τα οσα πιθανόν μπορεί να συνέβησαν μετά. Οι ανθρωποι προχωρουν και ωριμάζουν.Απορίας άξιον είναι πως κάποιος φυλάει τέτοια χαρτάκια μετα 30 χρονια! Επίσης μεταξύ φίλων λέγονται υποκοριστικά ως αστεϊσμοί και σε καμμια περίπτωση αυτά δεν αποτελούν στοιχείο ερωτικής διάθεσης όπως υποννοηθηκε. Θυμίζω ότι αφού είμαι η φωνή του Μπαγκς Μπανυ για σχεδόν 30 χρονια (ως σημερα),αυτό ακριβώς οδήγησε τον Πέτρο όντως να με αναφωνεί συχνά "Μπιμπιλοτο , όμορφο μικρό καρότο", που δεν αποτελεί φυσικά δική μου επιλογή, αλλά το δεχόμουν λογω φιλίας ευχάριστα. Καταληκτικά τέτοια στοιχεία δεν μπορούν να αποδείξουν σήμερα κάτι σε σχέση με τα όσα καταγγελλουν άλλοι κι ειναι υπο δικαστική διερεύνηση , ούτε να ανατρέψουν τα οσα ειλικρινώς και με πλήρη συναίσθηση ευθύνης κατέθεσα και δεν έμεινα αμέτοχος ως Πόντιος Πιλάτος όπως κάνουν πολλοί».

