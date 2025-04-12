Μαρία Παναγοπούλου: «Μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, προσπαθώ να βρω τον καινούργιο μου εαυτό»

Tο νέο της βιβλίο παρουσίασε σε κεντρικό βιβλιοπωλείο η Μαρία Παναγοπούλου και μίλησε στην κάμερα του Breakfast @Star για την απώλεια του συζύγου της, Κώστα Χαρδαβέλλα.

Παρόντες στην παρουσίαση ήταν και ο γιος τους αλλά και η σύντροφός του που μίλησε για το βιβλίο.

«Η απουσία του σήμερα είναι τόσο δυνατή, που ίσως να είναι πιο ισχυρή από την παρουσία του. Δεν πρόκειται να γράψω κάποιο βιβλίο για εκείνον, αλλά αν θελήσει ο Κωνσταντίνος (σ.σ. ο γιος της), θα τον βοηθήσω και θα τον υποστηρίξω. Είμαι διαφορετική μετά τον θάνατό του, ξέρω πως δεν θα είμαι η ίδια ξανά. Προσπαθώ να βρω τον καινούριο μου εαυτό. Να περπατήσω με τα καινούργια μου παπούτσια».

«Είχα ξεκινήσει να γράφω το βιβλίο περίπου πριν από 2 χρόνια, ωστόσο μεσολάβησε η περιπέτεια υγείας του Κώστα και αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ να συνεχίζω να το γράφω. Δεν θα είχα καταφέρει να το ολοκληρώσω αν δεν είχα την έντονα δική του πίεση και κάποια στιγμή του είπα "γιατί μου το κάνεις αυτό; Δεν μπορώ να γράψω με αυτό που ζεις" και τότε μου είπε κάτι που με ξεκλείδωσε: "Αν εσύ μείνεις πίσω στη συγγραφή εξαιτίας αυτού που βιώνουμε με την υγεία μου, θα έχουμε ηττηθεί και οι δύο". Πρόλαβε να μάθει ότι το βιβλίο θα ήταν αφιερωμένο σε εκείνον, δεν πρόλαβε να το διαβάσει» είπε χαρακτηριστικά.

