Καλομοίρα: Έγινε άρμα για την ελληνική παρέλαση στη Φιλαδέλφεια

Tο δικό της άρμα με το όνομά της και φωτογραφίες της είχε φέτος στην Παρέλαση των ομογενενών για την Ελληνική Ανεξαρτησία η Καλομοίρα και πραγματικά είναι κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

«Ειλικρινά συγκινημένη!

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Επιτροπή της Παρέλασης για την Ελληνική Ανεξαρτησία στη Φιλαδέλφεια που δημιούργησε φέτος ένα άρμα προς τιμήν μου. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και συγκίνηση. Ήταν υπέροχο να βλέπω τον πολιτισμό μας να τιμάται με τόση υπερηφάνεια και πάθος—οι ρίζες μας είναι δυνατές και είμαστε τυχεροί που τις κουβαλάμε.

Σε όλους εσάς που ήρθατε, σηκώσατε σημαίες, χορέψατε, χαμογελάσατε και δείξατε αγάπη—ευχαριστώ από καρδιάς. Μου χαρίσατε μια αξέχαστη μέρα.

Χρόνια Πολλά και Ζήτω η Ελευθερία!» έγραψε η ίδια που φυσικά βρέθηκε εκεί για απολαύσει την παρέλαση που την τίμησε και προσωπικά.

