Είναι το παιχνίδι «Zelda» άλλο ένα αριστούργημα της Nintendo; - Δείτε video

Πριν από έξι χρόνια, η Nintendo κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια όλων των εποχών: το «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα από τα παιχνίδια της σειράς «Zelda» κέρδισε αυτόν τον τίτλο.

Το 1998, η Nintendo έφερε το «Ocarina of Time», ένα παιχνίδι για το Nintendo 64 που έφερε επανάσταση στους 3D τίτλους RPG. Το IGN το αποκάλεσε «το νέο σημείο αναφοράς για τη διαδραστική ψυχαγωγία», που θα μπορούσε να «διαμορφώσει το είδος των action RPG για τα επόμενα χρόνια». Και ήταν αλήθεια.

Χρόνια αργότερα, ο πρώην αντιπρόεδρος δημιουργικότητας της Rockstar Games, Dan Houser, δήλωσε ότι «όποιος φτιάχνει τρισδιάστατα παιχνίδια και λέει ότι δεν έχει δανειστεί κάτι από το Mario ή το Zelda (στο Nintendo 64), λέει ψέματα». Ο Hidetaka Miyazaki, δημιουργός του «Dark Souls», ανέφερε ότι «το ‘’The Legend of Zelda’’ έγινε ένα είδος εγχειριδίου για τα τρισδιάστατα παιχνίδια δράσης», ενώ άλλοι δημιουργοί και gamers θυμούνται ακόμα πώς το παιχνίδι άλλαξε τα πάντα.

Με το «Breath of the Wild», οι αντιδράσεις ήταν παρόμοιες. Το παιχνίδι κατάφερε να βελτιώσει αρκετά στοιχεία, που οι παίκτες είχαν δει σε άλλα παιχνίδια (πιθανώς εμπνευσμένα από το ίδιο το «Zelda»), δημιουργώντας αυτό που αρκετοί κριτικοί αποκάλεσαν αριστούργημα.

Το GameSpot είπε ότι πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι που έχει δημιουργήσει η Nintendo, λέγοντας ότι «παίρνει σχέδια και μηχανισμούς που έχουν τελειοποιηθεί σε άλλα παιχνίδια και τα επεξεργάζεται εκ νέου για τους δικούς του σκοπούς για να δημιουργήσει κάτι εντελώς νέο». Αλλά, αν αυτό είναι νέο έδαφος, πού μπορείτε να πάτε από εδώ και πέρα; Η απάντηση βρίσκεται στο «The Legend of Ζelda: Tears of the Kingdom».

Το «Tears of the Kingdom» σχεδιάστηκε καθώς η Nintendo αποφάσισε να δημιουργήσει έναν νέο τίτλο, που θα διαδραματιζόταν στον ίδιο φημισμένο ανοιχτό κόσμο του «Breath of the Wild», διατηρώντας πολλές πτυχές του, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του, αλλά με περισσότερα στοιχεία, νέους μηχανισμούς κ.ά.

Το νέο παιχνίδι είναι σίγουρο ότι θα σας ενθουσιάσει…

