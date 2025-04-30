Είναι γεγονός: Βίκυ Σταυροπούλου και Δανάη Μπάρκα μαζί στη σκηνή

Ήθελε πολύ καιρό να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι η Δανάη Μπάρκα και αυτό το καλοκαίρι θα το κάνει. Όπως έγραψε πρώτος ο Νίκος Γεωργιάδης και επιβεβαίωσε σήμερα με επίσημη ανακοι΄νωσή της στον αέρα της εκπομπής "Πάμε Δανάη" η ίδια η παρουσιάστρια και ηθοποιός, αυτό το καλοκαίρι θα το περάσει στο Θέατρο Άλσος.

Στην παράσταση "Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα" που πρόκειται να ανεβεί για την καλοκαιρινή περίοδο με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τη Χριστίνα Τσάφου και την Ελένη Καρακάση.

Όπως αποκάλυψε η ενθουσιασμένη Δανάη, χθες είχαν και την πρώτη τους συνάντηση ως θίασος και πήραν τα κείμενε ξεκινώντας προετοιμασία. Το διάστημα που ακολουθεί προβλέπεται ιδιαίτερα απαιτητικό για την ΄΄ιδια που φυσικά έχει και τις απατήσεις της εκπομπής της παράλληλα με τις πρόβες για το θέατρο αλλά είναι τόσο χαρούμενη που θα το κάνει αυτό που δεν παραπονιέται για τίποτα.

