Το σπίτι έχει από εχθές αρχηγό και αυτή δεν είναι άλλη από τη Ζωή. Ως αρχηγός αναλαμβάνει απόψε να ανακοινώσει τη δοκιμασία της εβδομάδας που οδηγεί στις επιπλέον προμήθειες για το σπίτι.

Δείτε το τρέιλερ:

Ένα… λεφτόδεντρο φυτρώνει στον κήπο και οι συγκάτοικοι πρέπει να μαζέψουν όσα περισσότερα φύλλα μπορούν για να πετύχουν το στόχο τους. Για να το καταφέρουν αυτό χωρίζονται σε δυάδες και αναλαμβάνουν το πόστο με βάρδιες. Ποιες δυάδες θα δημιουργηθούν και ποιοι θα είναι οι περισσότερο αποτελεσματικοί;

Οι τρεις συγκάτοικοι που βρίσκονται στο κρυφό δωμάτιο κάνουν την είσοδό τους στο σπίτι του BIG BROTHER. Τίποτα δεν πρέπει να προδώσει τη γνωριμία τους αλλά και το γεγονός ότι τόσες μέρες βρίσκονταν στο κρυφό δωμάτιο παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα στο σπίτι του BIG BROTHER…

Η αντίδραση της Νάνσυ στενοχωρεί τη Μαρικέλλυ η οποία ξεσπά σε κλάματα και λέει το παράπονό της. Ποιοι θα βρεθούν στο πλευρό της σε αυτή τη διαμάχη;

