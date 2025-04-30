Την Τετάρτη 7 Μαΐου, στις 21.00, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο κέντρο της Αθήνας, απλώνουμε τις ψάθες μας στο γρασίδι και τραγουδάμε κάτω από τ’ αστέρια.

Φέρνουμε τους φίλους μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα, το χαμόγελο και τα ποτά μας και ζούμε μαζί τη μυσταγωγία της παρέας, την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα των Μέντα LIVE, κάτω από τον αττικό ουρανό.

Αυτό θα είναι ένα ανοιξιάτικο Μέντα LIVE, με τις καλύτερες στιγμές του Μπάμπη Στόκα, από τη σπουδαία διαδρομή του με τους Πυξ Λαξ και τα κορυφαία τραγούδια της προσωπικής του δισκογραφίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Τετάρτη 7 Μαΐου, στις 21.00, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Στάση μετρό: Μέγαρο Μουσικής, βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Πάρκο Ελευθερίας.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

