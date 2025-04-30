Έρρικα Πρεζεράκου: Δεν θα μπορέσω να γίνω μαμά μετά το ατύχημα που είχα

Mια σοβαρή παράπλευρη απώλεια του ατυχήματός της περιέγραψε η Έρρικα Πρεζεράκου μιλώντας στο Καλύτερα Αργά και την Αθηναΐδα Νέγκα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το 2020 υπέστη ακρωτηριασμό στα δάχτυλά της όταν πέφτοντας από ένα φουσκωτό η προπέλα της μηχανής της πήρε το χέρι.

Όπως εξήγησε, η απώλεια αίματος από το ατύχημα έφερε ένα μεγάλο πρόβλημα:

«Η απώλεια αίματος μετά το ατύχημα μου προκάλεσε μια μεγάλη ορμονολογική διαταραχή, οπότε ήταν το κερασάκι στην τούρτα, να μου πει ο γιατρός ότι δεν θα μπορέσω να γίνω μαμά με φυσικό τρόπο. Αυτό μου κόστισε πάρα πολύ και για ένα διάστημα ήμουν πάρα πολύ δύσκολα και πολύ στεναχωρημένη».

«Ίσως, τώρα νιώθω ότι είναι η εποχή να το επικοινωνήσω, γιατί κάπως πήρε κατεύθυνση. Κάποια στιγμή βρέθηκα σε ένα μοναστήρι στη Σπάρτη να εξομολογηθώ. Χιόνιζε, βγήκα έξω… Έκλαιγα, γιατί μου φαίνονταν όλα μάταια. Προσευχήθηκα κι είπα: "Θεέ μου αν είναι να κάνω ένα παιδί δώσ’ το μου κι αν δεν είναι σου υπόσχομαι πως όλα τα παιδιά του κόσμου θα τα έχω σαν δικά μου παιδιά". Η αγάπη μου κάπως πρέπει να δοθεί. Κάπως με ξεκούρασε. Είπα "όλα τα παιδιά είναι δικά μου παιδιά". Μετά από λίγο μου ήρθε η πρόταση του Νίκου Χαρδαλιά για να ασχοληθώ με τα κοινά. Μπήκα πολύ συνειδητά σε αυτό, πολύ ανθρώπινα. Έχω αναλάβει ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, τις μεταφορές μαθητών», εξήγησε για την απόφασή της να είναι στην Περιφέρεια.

Ανέλαβε δε και την πρωτοβουλία για το πρώτο σχολείο στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. «Είναι σημαντικό να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους» είπε.

«Ασχολούμαι πολλά χρόνια με πολλά είδη ψυχοθεραπείας, σπούδασα πάνω σε αυτό» ανέφερε.

