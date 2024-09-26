Είναι επίσημο: Aναβάλλεται η συνεργασία Μαρκουλάκη-Σακελλαρίου και η παράσταση στο Βρετάνια

Δεν ξαφνιαστήκαμε. Το σοβαρό τροχαίο του Άκη Σακελλαρίου πριν από λίγες ημέρες που τον αδήγησε στο χειρουργείο ήταν αναμενόμενο να τον κρατήσει καιρό μακριά από τις επαγγελματικές του διαστηριότητες.

Το ξέραμε σχεδόν από την πρώτη ημέρα αλλά φαίνεται πως όλοι περίμεναν να δουν τι θα πουν τελικά οι γιατροί μετά και το χειρουγείο του ηθοποιού που πήγε πολύ καλά αλλά έχει μεγάλο διάστημα ανάρρωσης και αποθεραπείας. Πριν λίγη ώρα ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από το θέατρο Βρετάνια για αναβολή της προγραμαμτισμένης παράστασης «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η παραγωγή του Θεάτρου Βρετάνια με λύπη ανακοινώνει ότι η επικείμενη συνεργασία του Άκη Σακελλαρίου με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη για το ανέβασμα της παράστασης «Στο διπλανό δωμάτιο ή το έργο του δονητή» θα πρέπει να αναβληθεί λόγω του τροχαίου ατυχήματος που είχε ο Άκης Σακελλαρίου στις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Το γεγονός αυτό θα τον κρατήσει μακριά από τους αγαπημένους του συνεργάτες και το κοινό.

Θα επιστρέψει στην παράσταση όταν το επιτρέψει η εξέλιξη της υγείας του.

Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι το συντομότερο δυνατόν!

Θα ανακοινωθεί σύντομα η νέα ημερομηνία πρεμιέρας της παράστασης.

Όσον αφορά τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με την Ticketmaster για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.