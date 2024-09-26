Tempting Fortune: Ο πειρασμός τον οδήγησε στην έξοδο. Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι παίκτες

Το έχουμε πει πολλές φορές και πλέον και οι παίκτες του Tempting Fortune το κατάλαβαν στο πετσί τους. Οι πειρασμοί στο παιχνίδι δεν είναι πάντα για καλό.

Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει τον συμπαθέστατο Τούμα Μπαγιούμι για άλλη μια φορά να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά πατώντας κουμπί πειρασμού έκπληξη στο ολοκαίνουργιο reality επιβίωσης του ΣΚΑΙ που πραγματικά είναι one of a kind.

Το είχε ξανακάνει σε ανάλογη περίπτωση και είχε κερδίσει μια σοκολάτα που ο καλόψυχος παίκτης είχε μοιραστεί κιόλας με όλους τους συμπαίκτες του. Αυτή τη φορά ο πειρασμός ήταν κακός.

Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τι σήμαινε αυτό το κόκκινο κουμπί και η αποκάλυψη ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους,

«Έκανες μια τολμηρή κίνηση χωρίς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα. Είδες το κόκκινο κουμπί και δεν μπόρεσες να αντισταθείς στον πειρασμό. Η απόφαση σου αυτή σε οδηγεί εκτός Tempting Fortune» διάβασε χαρακτηριστικά ο Τούμα στον φάκελο:

«Σε ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου, καλή επιστροφή» ολοκλήρωνε το σημείωμα που οδήγησε τον Τούμα Μπαγιούμι εκτός παιχνιδιού και τους υπόλοιπους πάικτες στην τρέλα με την ανατροπή αυτή που δεν μπορούσαν με τίποτα να χωνέψουν.

Δύσκολες οι στιγμές που ακολούθησαν και τα νεύρα όλων πολλά. Στον επόμενο πειρασμό ενδίδει ο "βράχος" Ειρήνη Καζάκη που δεν αντιστέκεται και δίνει 500 Ευρώ για ένα κομμάτι μουσακά. Σε πειρασμό μπήκε και ο Γιάννης αλλά παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους συμπαίκτες του τον πιέζουν να φάει, δεν λύγισε.

Στην ατομική δοκιμασία με έπαθλο το δικαίωμα να μπλοκάρει όποιον συμπαίκτη θέλει από το να μπορεί να ξοδέψει οποιοδήποτε ποσό ακόμα κι αν το θέλει, κερδίζιε ο Γιάννης και το πρόσωπο που καταδεικνύει είναι σαφέστατα αυτό που όλου περίμεναν. Ο Γιώργος Χότζα μπλοκαρίστηκε και για δύο μέρες δεν μπορεί να χαλάσει ούτε Ευρώ. Ουπς...

