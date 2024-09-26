Η Θεοδωρίδου τραγουδάει για θαύματα και η Αντωνά λέει: «Δεν ψάχνουμε, τα βρήκαμε τα θαύματα»

Τι άλλο να πει πια η γυναίκα δηλαδή; Αυτό που στις τηλεοπτικές κάμερες όμως δεν λέει κανείς σχεδόν τίποτα και στο youtube, ή στα social βγαίνουν λαβράκια από παντού μας ξεπερνάει. Εκτός κι αν θέλουν οι ερωτήσεις να γίνονται τραγουδιστά.

Γιατί αυτή την αυθόρμητη παραδοχή της Μαρίας Αντωνά, στο απίθανο βίντεο στο TikTok που πέσαμε πάνω του τυχαία, αυτή τη χρονική περίοδο που και οι πέτρες πια γνωρίζουν κι ας μην έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, πως ζει έναν μεγάλο έρωτα με τον Γιώργο Λιάγκα περίπου από τις αρχές του καλοκαιριού, θα έκαναν τούμπες για να την έχουν.

