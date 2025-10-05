Έφη Θώδη: Χαμός στα social media με το νέο της τραγούδι «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» (video)

Η Έφη Θώδη μετά από χρόνια απουσίας κάνει ξανά τη διαφορά, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι που έχει γίνει διαδικτυακό trend. Το «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» ανεβαίνει θεαματικά στα social media. Με το χαρακτηριστικό της μπρίο και την αυθεντικότητα που τη διακρίνει, η γνωστή ερμηνεύτρια καταφέρνει να παντρέψει την παράδοση με το χιούμορ.

Το τραγούδι έχει γίνει «viral» στο TikTok και το Instagram, με τους χρήστες να «ανεβάζουν» αμέτρητα βίντεο εμπνευσμένα από τον ευρηματικό στίχο «Άι σαπέρ, άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ». Το βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια οδηγεί ένα τρακτέρ και τραγουδά με ανεξάντλητο κέφι, έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια.

Πηγή: skai.gr

