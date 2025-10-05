Oasis: Ο κιθαρίστας Paul Arthurs διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη - Αποχωρεί προσωρινά από την περιοδεία

Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live '25 World Tour» η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε νωρίτερα εφέτος.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Bonehead στην ανάρτησή του στο Instagram.

Oasis guitarist Paul ‘Bonehead’ Arthurs steps away from tour after revealing prostate cancer diagnosis https://t.co/VNzidUWdRA pic.twitter.com/QTk09SM486 — New York Post (@nypost) October 4, 2025

«Τώρα όμως, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για το επόμενο στάδιο της θεραπείας μου, οπότε θα απουσιάσω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ», εξήγησε.

Ο Bonehead εξέφρασε τη λύπη του που θα χάσει αυτές τις εμφανίσεις, αλλά τόνισε την αισιοδοξία του: «Νιώθω καλά και θα επιστρέψω, έτοιμος για τη συνέχεια της περιοδείας στη Νότια Αμερική. Περάστε φανταστικά όσοι πάτε στις συναυλίες αυτόν τον μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο», συμπλήρωσε.

Oasis guitarist Paul “Bonehead” Arthurs revealed that he was diagnosed with prostate cancer earlier this year and will have to miss the next leg of the band’s 2025 reunion tour.https://t.co/aZlewotJ6c — Rolling Stone (@RollingStone) October 3, 2025

Οι συναυλίες από τις οποίες θα απουσιάσει ο μουσικός ξεκινούν στη Σεούλ στις 21 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Τόκιο (25-26 Οκτωβρίου), στη Μελβούρνη (31 Οκτωβρίου, 1 και 4 Νοεμβρίου) και στο Σίδνεϊ (7-8 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με το «Deadline», η επόμενη στάση των Oasis μετά το διάλειμμα του κιθαρίστα θα είναι στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στις 15 και 16 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται και η επιστροφή του.

Πηγή: skai.gr

