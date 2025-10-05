The Voice: Οι «σκληρές» διεκδικήσεις Μάστορα και Μουζουράκη, οι αιχμές του Γιώργου Μαζωνάκη και τα τρυφερά λόγια της Έλενας Παπαρίζου

Το «The Voice of Greece» επέστρεψε δυναμικά για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ, διατηρώντας ακέραια τα «συστατικά» που το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο αγαπημένα προγράμματα: Τις ξεχωριστές φωνές των διαγωνιζόμενων και την αληθινή χημεία των συντελεστών.

Οι Blind Auditions συνεχίζονται και οι τέσσερις coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου έχουν αρχίσει σιγά- σιγά να εντάσσουν τους πρώτους διαγωνιζόμενους στις ομάδες τους.

Oι πιο «σκληρές» διεκδικήσεις

Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας διεκδίκησαν διαγωνιζόμενη με πολλά και διαφορετικά επιχειρήματα. Ποιος coach κατάφερε να την πείσει;

Στη συνέχεια είδαμε και τους τέσσερις coaches να διεκδικούν τον 19χρονο Γιώργο.

O Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια προσωπική συζήτηση με διαγωνιζόμενο και δε δίστασε να αφήσει κάποιες αιχμές σχετικά με τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν:«Αν σου έλεγα τι έχω περάσει εγώ… δεν μας φτάνουν όλα τα επεισόδια του Voice. Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν» είπε ο τραγουδιστής.

Μαμά και κόρη ανέβηκαν μαζί στη σκηνή του «The Voice» και μάγεψαν τους coaches

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Θοδωρή και τα τρυφερά λόγια της Έλενας Παπαρίζου

«Η μουσική είναι η αγάπη μου από πολύ μικρή ηλικία αλλά δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά μ’ αυτό. Ήταν η αγάπη της αδελφής μου, πίστευε σε μένα και ασχολήθηκα και γω μετά τον χαμό της. Την έχασα σε τροχαίο ατύχημα όταν ήμουν έντεκα χρονών και εκείνη “έφυγε” στην ηλικία των 17 ετών. Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος και εκείνη την περίοδο ήταν στο νοσοκομείο σοβαρά. Η μαμά μου δούλευε για να καλύψει τα έξοδα του σπιτιού και η αδελφή μου ήταν το στήριγμα μου, πίστευε πάρα πολύ στον Θεό που μου το μετέδωσε και μένα. Είχε πάει στον Άγιο Διονύσιο, που είναι ο προστάτης της Ζακύνθου, για να ανάψει ένα κεράκι για τον μπαμπά μου και εκεί έγινε το ατύχημα.Ακριβώς έξω από τον Άγιο, με το που βγήκε από την εκκλησία, έγινε το ατύχημα», αποκάλυψε ο διαγωνιζόμενος.

Φανερά συγκινημένη από την ιστορία του Θοδωρή, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε μαζί του λόγια καρδιάς.

