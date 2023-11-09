Η Μονομάχος που επιστρέφει για να ξορκίσει το παρελθόν

Ο Διονύσης Βλάχος ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι και μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά καλά.

Έχει εξοντώσει 96 αντιπάλους και του απομένουν δύο ακόμα «όπλα» - βοήθειες.

Ο ίδιος, όπως λέει στον Χρήστο Φερεντίνο, τα θέλει «όλα ή τίποτα» και είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους! Άραγε, θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του φεύγοντας από τον «Μονομάχο» ως νικητής;

Μετά από νέα κλήρωση, η Μυρτώ Βαξεβάνη από τη θέση 27 είναι η επόμενη που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου.

Ωστόσο, η δασκάλα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των 100 αντιπάλων της: την εμπειρία από τον παλιό «Μονομάχο» που είχε φτάσει μια εναντίον ενός χάνοντας στην ερώτηση για τη χώρα όπου βρίσκεται το Βατερλώ. Με τη συμμετοχή της σήμερα, θέλει να αποδείξει πως μπορεί να αλλάξει την ιστορία της στο παιχνίδι!

Μη χάσετε ένα συναρπαστικό επεισόδιο σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο, Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.