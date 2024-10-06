Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ποιό πρόσωπο δεν του λείπει από την τηλεόραση και οι τηλεοπτικοί ρόλοι

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και τη Λιάνα Ζημάλη ο ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός μίλησε για όλους και για όλα και για άλλη μια φορά δεν μάσησε τα λόγια του.

«Είναι απολύτως λογική η τηλεοπτική πρωτιά της Φαίης Σκορδά. Οι άλλες εκπομπές είναι αγχωτικές. Η φασαρία, οι μονόλογοι του παρουσιαστή, η βαβούρα, δεν αρέσουν πια στον κόσμο. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι πιο χαλαρός και έχει περισσότερο χρόνο στη Φαίη» είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και συνέχισε:

«Στον Γιώργο Λιάγκα βλέπω μεγαλύτερους σε διάρκεια μονολόγους απ’ ότι θα έπρεπε. Υπάρχουν μονόλογοι – διαγγέλματα. Υπάρχουν 4-5 άτομα σημαντικά μαζί του, τα οποία πρέπει να βρουν χρόνο να πουν την άποψή τους, θα γίνει χαμός για να προλάβουν».

Ενώ έκανε αναφορά και στο θέμα της εβδομάδας για το αν υπάρχουν ή όχι τηλεοπτικοί ρόλοι τα πάνελ: «Επίσημα δεν μου έχουν πει να κάνω τον ρόλο του ‘κακού’ σε εκπομπή, ανεπίσημα ναι. Δεν μου έχει πει κανείς να κάνω τον κακό, ίσως γιατί ξέρουν ότι αυτό θα γίνει αργά και γρήγορα. Με έχουν προκαλέσει πολλές φορές σε εκπομπή, εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι κάποιοι μου πήγαιναν κόντρα για να πάρουν από μένα το ζητούμενο».

Τέλος σχολίασε και το ποιοι του λείπουν από την τηλεόραση και ποιοι όχι: «Ο Νίκος Μουτσινάς δεν μου λείπει από την τηλεόραση. Έδειχνε καθημερινά πόσο υπέφερε που έκανε αυτή την εκπομπή. Ευελπιστώ πως ερχόμενος βράδυ κάτω από νέα συνθήκη και δύο φορές την εβδομάδα ευελπιστώ οτι μπορεί να δω κάτι που θα με ενθουσιάσει».

Πηγή: skai.gr

