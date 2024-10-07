Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Η Μάγισσα, το γυμνό και η συντηρητική κοινωνία

Η νέα σειρά «Μάγισσα- Φλεγόμενη καρδιά» κάνει πρεμιέρα αύριο και σήμερα οι Weekenders υποδέχτηκαν στο πλατό της εκπομπής τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη, το ιησουίτη μοναχό που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία.

«Πραγματικά έχω μεγάλη αγωνία γιατί έγινε μια επίσημη πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα και εγώ ήμουν ο μοναδικός που είχε γύρισμα οπότε δεν το είδα κι έχω τεράστια αγωνία» είπε αρχικά ο ηθοποιός που όμως ως ρόλος δεν εμφανίζεται στο πρώτο επεισόδιο. Στη συνέχιεα παρακολούθησαν όλοι μαζί ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο και όταν επέστρεψαν στο πλατό συνέχισαν την κοουβέντα τους για τη σειρά.

«Υπάρχει μια σύνδεση για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη σεζόν. Εμφανίζεται η Έλλη Τρίγγου σε κάποια επεισόδια ως guest, για να συνδεθούν οι γενιές. Επειδή βλέπω τα παιδιά στα γυρίσματα και μιλά για μια εποχή που δεν έχεις ζήσει, είναι πολύ ιδιαίτερο. Είμαι ουσιαστικά ο μεταφορέας της ιστορίας, που βλέπει τον κόσμο και τι συμβαίνει, και καταγράφει το τι γίνεται και έρχονται στο 1900 να δουν την ιστορία πως έχει γίνει μέχρι τότε» διευκρίνισε ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

«Διάβαζα ότι σου κατεβάσαν το instagram κάποια στιγμή που είναι ουσιαστικά εργαλείο της δουλειάς σου, επειδή είσαι και πολύ καλός φωτογράφος και έχεις μια εξειδίκευση σε συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας φωτογραφίζεις σώματα θεώρησαν ότι είναι μη κατάλληλο περιεχόμενο. Επειδή γράφονται τέρατα γενικά πώς είναι δυνατόν να αφήνουν αυτά και μια δουλειά σαν τη δική σου να τη θεωρούν απαγορευμένη» ξεκίνησε την κουβέντα ο Θανάσης Πάτρας και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης απάντησε:

«Δεν είμαι ειδικός να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών. Έτσι είναι, έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Η συντηρητική μας κοινωνία με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Κάτι καλλιτεχνικό ,άρτιο, ακόμα κι αν είναι και γυμνό το διώχνει να μην χαλάσει, δεν ξέρω τι να μην χαλάσει, ενώ μπορούμε ελεύθερα να γράφουμε ότι θέλουμε, να βρίζουμε ανθρώπους, να συμπεριφερόμαστε άθλια σε ανθρώπους.

Θέλεις να αποτυπώσεις κάτι συγκεκριμένο, να έχεις κόνσεπτ από πίσω, αλλιώς γίνεται πορνογραφικό υλικό! Βλέπεις την ομορφιά ενός ανθρώπου είτε είναι με τα ρούχα του είτε χωρίς. Κατάλαβα κάποια στιγμή επειδή μου αρέσει να παίζω με τον φωτισμό, οι σκιές πάνω στο σώμα διαγράφονται πολύ ωραία.

Για μένα η ομορφιά ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με τα κιλά του αλλά με αυτό που εκπέμπει. Όμως με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις έχω σχεδόν ενάμιση χρόνο να κάνω οποιαδήποτε φωτογράφηση».

Ενώ στο κλείσιμο αποκάλυψε πως έχει δεχτεί προτάσεις για να κάνει και άλλα πράγματα στην τηλεόραση εκτός από ρόλους σε σειρές:

«Μου έκαναν ένα-δύο πραγματάκια, αλλά μόλις με παίρνουν τηλέφωνο τα αφήνω στην άκρη. Φέτος μου έκαναν πρόταση για να κάνω δοκιμαστικό σε ένα παιχνίδι. Νιώθω πολύ άσχετος και έξω από αυτό. Ντρέπομαι, δεν είναι εύκολο πράγμα αλλά μπορεί στο μέλλον».

