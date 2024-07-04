Ο εννέα φορές υποψήφιος για Τόνι και κάτοχός του για το «South Pacific» το 2008, Μπάρτλετ Σερ (Bartlett Sher), θα σκηνοθετήσει το μιούζικαλ «Hello, I'm Dolly Parton» το οποίο θα ανέβει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2026.

«Πόσο τυχερή είμαι που θα έχω τον σπουδαίο Μπάρτλετ Σερ να σκηνοθετεί το μιούζικαλ «Hello, I'm Dolly», ανέφερε η Ντόλι Πάρτον σε δήλωσή της.

«Όταν αποφασίζεις να ανεβάσεις ολόκληρη τη ζωή σου στη σκηνή, ελπίζεις και προσεύχεσαι να βρεις τον κατάλληλο σκηνοθέτη με τη δέουσα δημιουργικότητα και ευαισθησία για να παρουσιάσει όλο το φως, την αγάπη, το αίμα, τον ιδρώτα, τα δάκρυα και το γέλιο που έχω βιώσει στις επτά δεκαετίες της ζωής μου. Η καρδιά μου λέει ότι ο Μπάρτλετ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και ο κατάλληλος σκηνοθέτης για το έργο» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, o τίτλος του μιούζικαλ είναι ένας φόρος τιμής στο πρώτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1967.

Μαζί της στην παραγωγή εκτός από τον 'Ανταμ Σπίρς (Adam Speers) της ATG Production θα είναι ο Ντάννι Νόζελ (Danny Nozell) μέσω της CTK Enterprises με έδρα το Νάσβιλ.

«Το να μου δίνεται η ευκαιρία να τη βοηθήσω να αποδώσει αυτό το ένδοξο ταλέντο της στο αμερικανικό μουσικό θέατρο δεν είναι μόνο τιμή, αλλά και απόλυτη συγκίνηση.Ως νέος που μεγάλωνα στο Σαν Φρανσίσκο, ήμουν μεγάλος θαυμαστής των «Grateful Dead».

Η αγαπημένη τους τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον και το ίδιο ισχύει και για μένα», υπογράμμισε ο βραβευμένος σκηνοθέτης.

Το μιούζικαλ «Hello, I'm Dolly» θα περιλαμβάνει νέα τραγούδια, αλλά και διασκευές παλιών επιτυχιών της σταρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

