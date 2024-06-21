Η ίδια ήταν αναγνωρίσιμη από αρκετά μικρή ηλικία καθώς και οι δύο γονείς της είναι γνωστοί στον χώρο της showbiz. Ο πατέρας της πασίγνωστος ηθοποιός και όχι μόνο-τα χνάρια του οποίου ακολούθησε και η ίδια- και η μητέρα της συγγραφέας - κι από εκεί πήρε- σκηνοθέτης και χορογράφος.

Η πιτσιρίκα που βλέπετε, μεγάλωσε μέσα στα θέατρα αν και η ίδια έχει δηλώσει πως όταν πήγαινε σχολείο δεν γνώριζε τι δουλειά κάνουν οι γονείς της. Και πόσταρε τα...νιάτα της, κάνοντάς μας να λιώσουμε και να ομολογήσουμε πως ήταν μια γλύκα μικρή.

Όχι, πως τώρα δεν είναι, αλλά οπτικά άλλαξε αρκετά μεγαλώνοντας. Ο λόγος για τη Φωτεινή Αθερίδου, την κόρη του Θοδωρή Αθερίδη και της Ελένης Γκασούκα, που τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει για λίγο στην άκρη την συγγραφή (έγραφε η ίδια τους ρόλους στο ζευγάρι της Μουρμούρας, όπου πρωταγωνιστούσε) καθώς έχει αφοσιωθεί στο μεγάλωμα των δύο της παιδιών, δουλεύοντας παράλληλα και στο θέατρο.

Η Φωτεινή Αθερίδου και ο σύντροφός της, επίσης, ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Θοδωρή, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ ο δεύτερος γιος τους ήρθε στον κόσμο στις 15 Μαΐου 2023. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στη Δραματική Σχολή και για πολλά χρόνια ήταν πολύ καλοί φίλοι. Όταν η σχέση τους εξελίχθηκε σε έρωτα, ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι, αφού ήταν κάτι που δεν το είχαν καθόλου στο μυαλό τους.

Εδώ και έξι περίπου χρόνια είναι μαζί κι ευτυχισμένοι, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.

