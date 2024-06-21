Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν: Η παράσταση του Guy Cassiers με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στο Φεστιβάλ Αθηνών

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συμπαραγωγή με τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών την παράσταση «Η Αγαπημένη του κυρίου Λιν»του Philippe Claudel σε σκηνοθεσία του Guy Cassiers, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες και πρώην Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο θέατρο Toneelhuis της Αμβέρσας. Από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου 2024 στην Πειραιώς 260 – Αίθουσα Η. Τον απαιτητικό ρόλο έχει αναλάβει να ερμηνεύσει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπογράφοντας και την απόδοση του έργου στα ελληνικά. Ο κύριος Λιν κρατώντας στην αγκαλιά του τη Σανγκ ντιού, τη μικρή εγγονή του και τη μόνη επιζήσασα της οικογένειάς του, εγκαταλείπει το κατεστραμμένο από τον πόλεμο χωριό του και φτάνει στην Ευρώπη πρόσφυγας. Εκεί, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για τη νέα χώρα και χωρίς να αντιλαμβάνεται τη γλώσσα των ξένων, αφήνει τη μοίρα του στα χέρια των αρμόδιων αρχών που τον περιθάλπουν. Μέχρι που γνωρίζει τον κ. Μπαρκ.

Παραστάσεις: 21/06/2024 στις 21:00. 22/06 έως 24/06/2024 στις 20:00. 25/06 έως 26/06/2024 στις 21:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr

Tο Queen Symphonic στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ιαπωνία και έπειτα από 2 sold out παραστάσεις στο Ηρώδειο το καλοκαίρι του 2019, το Queen Symphonic έρχεται ξανά στην Αθήνα για μια φαντασμαγορική συναυλία-ένα ξέφρενο πάρτυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 21:00. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές – πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ «We Will Rock You», που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου. Μαζί τους, επί σκηνής, βρετανική ροκ μπάντα και η Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Bρετανού αρχιμουσικού Richard Sidwell.

Παρασκευή 21/6, 21:00

Εισιτήρια: Α ζώνη (καθήμενοι) 45 ευρώ, Α ζώνη κερκίδες 45 ευρώ, Β ζώνη 33 ευρώ, Γ ζώνη 20 ευρώ. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Donum Amicorom: Το εικαστικό κληροδότημα του Παύλου Σάμιου σε μια έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Ένα σπάνιο, όσο και εξαιρετικά σημαντικό διπλό γεγονός πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Στις 19 Ιουνίου εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο «Donum Amicorom» («Δώρο Φίλων»), που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος από τα 135 σπουδαία έργα που άφησε ο αείμνηστος κορυφαίος ζωγράφος Παύλος Σάμιος, ως δωρεά στα μεγαλύτερα Μουσεία της χώρας. Μια πράξη γενναιοδωρίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, από έναν κορυφαίο δημιουργό που υπήρξε και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Την έκθεση συνοδεύει πολυτελής κατάλογος, με τίτλο «Liber Amicorum» («Βιβλίο Φίλων») που περιλαμβάνει κείμενα σημαντικών ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού που εκτιμούν το έργο του Παύλου Σάμιου και συνδέθηκαν μαζί του, καθώς βέβαια και τα έργα της δωρεάς.

Διάρκεια Έκθεσης: 19 Ιουνίου ως 15 Σεπτεμβρίου 2024

Ωράριο: Δευ/Τετ/Πέμ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 09:00 – 16:00

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 3213 9517

