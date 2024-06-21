My Man Can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε το trailer

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος βάζει το καλό του κοστούμι για να υποδεχθεί τα τέσσερα ζευγάρια που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στα προηγούμενα επεισόδια, και κέρδισαν το «εισιτήριο» για τον... μεγάλο τελικό του MY MAN CAN!

Ο Βασίλης και η Μαρία, ο Στέφανος και η Κατερίνα, ο Πέτρος και η Έφη, ο Τόλης και η Νάνσυ έρχονται για ακόμα μία φορά στο διασκεδαστικό game show και υποβάλλονται σε νέες, πιο τρελές δοκιμασίες, με στόχο το μεγάλο δώρο: το αυτοκίνητο. Άραγε:

Τα ζευγάρια γίνονται πάλι μωρά! Σε ένα παιδικό καρότσι, τα ζευγάρια πρέπει να μεταφέρουν το ταίρι τους και να κάνουν τρεις γύρους σε μια ειδικά κατασκευασμένη πίστα. Πόσο χρόνο όμως, θα χρειαστούν;

Πόσες φράουλες με σοκολάτα μπορούν να φάνε τα κορίτσια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα;

Στο ταβάνι του πλατό κρέμονται 15 μπαλόνια που κάποια μέσα έχουν νερό και άλλα αλεύρι. Οι άντρες, φορώντας το καπέλο που έχει τοποθετημένο ένα αιχμηρό αντικείμενο πάνω του, καλούνται να τα σπάσουν. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν;

Τα δύο ζευγάρια που έχουν καταφέρει να φθάσουν στον τελικό καλούνται να παίξουν... μπάσκετ! Ποιο ζευγάρι θα καταφέρει να φθάσει πρώτο τους 5 πόντους και να φύγει με το αυτοκίνητο;

Τα Σαββατόβραδα μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

