Τη Δέσποινα Βανδή τη γνώρισα πριν από σχεδόν 30 χρόνια όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στην Αθήνα, ένα ντροπαλό, δειλό –όπως λέει η ίδια- κορίτσι που μπορεί να γνώρισε τεράστια επιτυχία αλλά ζούσε για πολλά χρόνια με σηκωμένες άμυνες.

Μέχρι που αποφάσισε να τα αλλάξει όλα. Μια απόφαση ζωής. Όταν αγάπησε και φρόντισε λίγο περισσότερο τον εαυτό της παραδεχόμενη πως υπήρξε δυσλειτουργική.

Κάθεται απέναντί μου μετά από 5 συνεχόμενες ώρες συνεντεύξεων back to back για την προώθηση της μεγάλης περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα για τα 30 χρόνια της καριέρας της. Έχει βγάλει τα παπούτσια και έχει ανεβάσει τα πόδια οκλαδόν στην καρέκλα κι εγώ της θυμίζω την πρώτη μας γνωριμία πριν από 29 χρόνια στο καμαρίνι της στο Posidonio σε ένα σχήμα με πρώτο όνομα τον Λευτέρη Πανταζή.

« Έλα ρε συ, Ζαπατίνα, τότε ήτανε;».

